... не перетворюйся на сторожа з Рівного! - а то буде відповідне відношення до тебе від багатьох форумчан
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:26
... не перетворюйся на сторожа з Рівного! - а то буде відповідне відношення до тебе від багатьох форумчан
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30
Судно и хперт.
ВМС передали судно “Олександр Охрименко”
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30
Странная у вас логика, однако. Рада собралась, Кабмин выбрали, портфели раздали. И всё это тихо-мирно в рамках регламента. Так откуда же +..?? Завтра скорее минус 15-20 коп!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:33
Да, сейчас надо порисоваться, 28 скорей всего увидим где-то через месяц. Если новые керманычи не захотят устроить девал в один день с перестановкой курса по указу в лучших традициях дремучего постсовка. С 1-го числа. Если такое произойдет, то мы точно идем не тем путем. Товарищи.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:38
... за крок до перевороту думок ©
Дякую!
- в мене таке час-від-часу трапляється з прогнозами
- от, наприклад, я на цій гілці, вже вдруге вгадую курс
... і то, останній, раз помилився менше, ніж на ОДНУ копійку
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:46
Автор77 Да, судя по всему теперь только вверх, "укрепление" закончилось.
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Інший закавказець у ВР пояснив, що авакян буде далі реформувати (розвалювати себто). Карний розшук ще не реформували як ДАІ. Зараз на дорогах вакханалія, буде скрізь, мабуть.
Реформована міграційна служба за 5 днів надала громадянство чечену, кілеру, Денісултанову, якщо хтось пам'ятає. Про покараних ніхто не чув.
Дегенерація на марші.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 29 сер, 2019 23:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Новые хозяева жизни... Первый день в Раде, а уже пинают Конституцию! Хорошо хоть страницы еще не вырывают для скатёрки под бутерброды и стопарики вискаря. Хотя о чём это я. Слуги народа, хуле!
Далі буде...
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 29 сер, 2019 23:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 сер, 2019 23:09
Закавказцы и прочие варяги во власти - это фишка 2014-го. Сегодняшние все с украинскими паспортами, а значит окончания их фамилий не имеют значения. Не так ли?
PS: это не в защиту Авакова, Арахамии, или кого вы там имели в виду. Это чтобы осадить неуместную ксенофобию
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