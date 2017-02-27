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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1933193419351936

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:26

  zzzzzz написав:
  Долярчик написав:



Уважаемый модератор, а можно Долярчику заблокировать размещение контента ЮТУБ ??

... не перетворюйся на сторожа з Рівного! - а то буде відповідне відношення до тебе від багатьох форумчан 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30

Судно и хперт.
ВМС передали судно “Олександр Охрименко”
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... menko.html
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30

  Автор77 написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
Пятница МБ плюс 15 - 20 коп
Завтра реальный первый день новой власти,нового правительства,может старые игроки захотят качнуть показательно ?
Плюс психологическая дата - входим в осень как раз,обычно в этот время все уже зубы на зелень точили, неужели в этот раз будет по-другому ?
Всего лишь предположение, прошу не критиковать сурово :)
Странная у вас логика, однако. Рада собралась, Кабмин выбрали, портфели раздали. И всё это тихо-мирно в рамках регламента. Так откуда же +..?? Завтра скорее минус 15-20 коп!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:33

Да, сейчас надо порисоваться, 28 скорей всего увидим где-то через месяц. Если новые керманычи не захотят устроить девал в один день с перестановкой курса по указу в лучших традициях дремучего постсовка. С 1-го числа. Если такое произойдет, то мы точно идем не тем путем. Товарищи.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:38

... за крок до перевороту думок ©

  Автор77 написав:И кроме того,вы один из очень-очень немногих, кто дал суперметкий прогноз , который в вашей подписи.
Просто меткий стрелок

Дякую!
- в мене таке час-від-часу трапляється з прогнозами :D
- от, наприклад, я на цій гілці, вже вдруге вгадую курс :roll:
... і то, останній, раз помилився менше, ніж на ОДНУ копійку :shock: :mrgreen:
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
  Faceless написав:І місце - Долярчик з похибкою менше 1 копійки!
ІІ місце - sinus з похибкою менше 19 копійок
ІІІ місце - stas_rst з похибкою менше 24 копійок
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:46

Автор77 Да, судя по всему теперь только вверх, "укрепление" закончилось.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:И Аваков как апофеоз всех зеленых реформ и новых лиц ....здобули

Інший закавказець у ВР пояснив, що авакян буде далі реформувати (розвалювати себто). Карний розшук ще не реформували як ДАІ. Зараз на дорогах вакханалія, буде скрізь, мабуть.
Реформована міграційна служба за 5 днів надала громадянство чечену, кілеру, Денісултанову, якщо хтось пам'ятає. Про покараних ніхто не чув.
Дегенерація на марші.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

Новые хозяева жизни... Первый день в Раде, а уже пинают Конституцию! Хорошо хоть страницы еще не вырывают для скатёрки под бутерброды и стопарики вискаря. Хотя о чём это я. Слуги народа, хуле!

Далі буде...
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 29 сер, 2019 23:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:09

  centurionus написав:Інший закавказець у ВР пояснив


Закавказцы и прочие варяги во власти - это фишка 2014-го. Сегодняшние все с украинскими паспортами, а значит окончания их фамилий не имеют значения. Не так ли?

PS: это не в защиту Авакова, Арахамии, или кого вы там имели в виду. Это чтобы осадить неуместную ксенофобию
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