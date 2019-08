Додано: Чет 29 сер, 2019 22:55

zzzzzz написав: И Аваков как апофеоз всех зеленых реформ и новых лиц ....здобули И Аваков как апофеоз всех зеленых реформ и новых лиц ....здобули

Інший закавказець у ВР пояснив, що авакян буде далі реформувати (розвалювати себто). Карний розшук ще не реформували як ДАІ. Зараз на дорогах вакханалія, буде скрізь, мабуть.

Реформована міграційна служба за 5 днів надала громадянство чечену, кілеру, Денісултанову, якщо хтось пам'ятає. Про покараних ніхто не чув.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell