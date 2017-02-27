О Гитлере уже писал.
Да и приход Сталина к власти демократическим путём это сильно!
Незнание истории не освобождает от ответственности.
P.s. Но вообще давно писал, что, возможно, диктатура нам бы не помешала (здесь часто вспоминали Ли Куан Ю).
Только где найти подходящего диктатора?
P.s. Вот просто интересно, почему при сегодняшнем количестве политических постов, "лишним" оказалось именно это скромное уточнение насчёт демократического прихода к власти Гитлера и Сталина. Причём, посты, где это утверждалось, остались на месте.
Ирочка, это от большой личной симпатии?
P.p.s. правда заметил, удалён ещё пост Zрадио против ксенофобии. Это, видимо, тоже табу.