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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1934193519361937

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 312
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
11
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 312
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:01

  yuri_m написав:........
Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин.
........

О Гитлере уже писал.
Да и приход Сталина к власти демократическим путём это сильно!
Незнание истории не освобождает от ответственности. :)

P.s. Но вообще давно писал, что, возможно, диктатура нам бы не помешала (здесь часто вспоминали Ли Куан Ю).
Только где найти подходящего диктатора?

P.s. Вот просто интересно, почему при сегодняшнем количестве политических постов, "лишним" оказалось именно это скромное уточнение насчёт демократического прихода к власти Гитлера и Сталина. Причём, посты, где это утверждалось, остались на месте.
Ирочка, это от большой личной симпатии? :)

P.p.s. правда заметил, удалён ещё пост Zрадио против ксенофобии. Это, видимо, тоже табу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Идейный-не идейный какая разница.
Главное, что впервые за 28 лет народ может поиметь нафталиновую свору, а не наоборот.
Большинство людей туда попало - таких как мы обычных.

Вообще не ожидал от соотечественников впервые такого опрокидывания своры,даже если на 25% что -то изменится в этой стране , это будет плюс для страны и минус для своры.
И вообще,если бы не такой выбор людей,то через пять лет получили бы 55% опоблоковцев в Раде и курсец под 50-60.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:37

  Zebra написав:Премьером фактически назначили статиста, хотя в 2014 году он был идейным, так что не все так плохо.



Шедевр. Сохранил в коллекцию :mrgreen:

PS: не знаю, кто как, а я хотел бы видеть в кресле Премьера (чиновника, учителя, доктора, пожарного, полицейского) не идейного, а профессионального!
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