yuri_m написав:........ Если вместо изучения истории в школе курили за углом, то напомню - Гитлер тоже пришел к власти в результате демократических выборов! И Сталин. ........
О Гитлере уже писал. Да и приход Сталина к власти демократическим путём это сильно! Незнание истории не освобождает от ответственности.
P.s. Но вообще давно писал, что, возможно, диктатура нам бы не помешала (здесь часто вспоминали Ли Куан Ю). Только где найти подходящего диктатора?
P.s. Вот просто интересно, почему при сегодняшнем количестве политических постов, "лишним" оказалось именно это скромное уточнение насчёт демократического прихода к власти Гитлера и Сталина. Причём, посты, где это утверждалось, остались на месте. Ирочка, это от большой личной симпатии?
P.p.s. правда заметил, удалён ещё пост Zрадио против ксенофобии. Это, видимо, тоже табу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Идейный-не идейный какая разница. Главное, что впервые за 28 лет народ может поиметь нафталиновую свору, а не наоборот. Большинство людей туда попало - таких как мы обычных.
Вообще не ожидал от соотечественников впервые такого опрокидывания своры,даже если на 25% что -то изменится в этой стране , это будет плюс для страны и минус для своры. И вообще,если бы не такой выбор людей,то через пять лет получили бы 55% опоблоковцев в Раде и курсец под 50-60.