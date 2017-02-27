reef написав:

freeze написав: yuri_m написав: Т.е. за 100 дней никуя вообще не сделал



Возможно вы шутите, за 100 дней распустил Раду,

полностью подмяты силовые ветви власти,

сейчас внесены законопроекты, которые обязательно проголосуют, что

президент будет назначать самолично руководство НАБУ и Нацгвардии, фактически и САП.

Возможно вы шутите, за 100 днейсейчас внесены законопроекты, которые обязательно проголосуют, что

Возможно вы шутите? В своё время батька Лукашенко сказал что-то типа "назначьте меня на два часа президентом, и я останусь им навсегда".Всё, что Вы написали выше, вполне достижимые вещи, если наплевать на демократию и пойти по пути диктатуры. Просто другие на это не пошли, а этот пошёл... ниже уже привели пример, что это путь КНДР и ей подобным, и этот путь в никуда.И если до сих пор Конституция и Закон были сдерживающим фактором, то теперь этого нет, и многие задумаются, а почему нам нельзя?Всем нравится диктатор Сингапура, но почему-то не задумываются, что диктатор может оказаться Бокассой или Гитлером...