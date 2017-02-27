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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 вер, 2019 20:13
flyman написав: Investor_K написав:
Может уже пора скупать баксы?
луччє євро (можна злоті)
А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.
Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.
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buratinyo
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Додано: Нед 01 вер, 2019 20:13
Долярчик написав:
уважніше! - там чітко пише про відкладання ~ 300дол/міс. і ще + % по гривнедепо!
дохід до 11Кгрн, відклада 300у.е. ... жив на тещиних млинцях... гагага...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 01 вер, 2019 20:17
buratinyo написав: flyman написав: Investor_K написав:
Может уже пора скупать баксы?
луччє євро (можна злоті)
А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.
Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.
для рокети тре пальне, откуда возьметься для польота?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 01 вер, 2019 20:22
flyman написав: Долярчик написав:
уважніше! - там чітко пише про відкладання ~ 300дол/міс. і ще + % по гривнедепо!
дохід до 11Кгрн, відклада 300у.е. ... жив на тещиних млинцях... гагага...
... яких ку#рва м@ть 11К???
...там все чітко пише:
Долярчик ~ 700/міс
жінка ~ 200/міс.
- не троль!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:36
buratinyo написав: flyman написав: Investor_K написав:
Может уже пора скупать баксы?
луччє євро (можна злоті)
А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.
Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.
Поймавшим первую ракету «па26.5», вторая ракета «па28» в подарок!
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Captain Obvious
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:40
buratinyo дайте знак когда будет ракета .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:44
ЛАД Спасибо за внимание и потраченное время.
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Додано: Нед 01 вер, 2019 21:45
reef написав: freeze написав:
yuri_m написав:Т.е. за 100 дней никуя вообще не сделал
Возможно вы шутите, за 100 дней распустил Раду, полностью подмяты силовые ветви власти,
сейчас внесены законопроекты, которые обязательно проголосуют, что президент будет назначать самолично руководство НАБУ и Нацгвардии, фактически и САП.
Возможно вы шутите? В своё время батька Лукашенко сказал что-то типа "назначьте меня на два часа президентом, и я останусь им навсегда".
Всё, что Вы написали выше, вполне достижимые вещи, если наплевать на демократию и пойти по пути диктатуры. Просто другие на это не пошли, а этот пошёл... ниже уже привели пример, что это путь КНДР и ей подобным, и этот путь в никуда.
И если до сих пор Конституция и Закон были сдерживающим фактором, то теперь этого нет, и многие задумаются, а почему нам нельзя?
Всем нравится диктатор Сингапура, но почему-то не задумываются, что диктатор может оказаться Бокассой или Гитлером...
была на УП давеча статья по экономическим прорывам. Есть до чего докоматься, но в целом сойдет. Вывод авторов- прорыв не зависит от названия строя (удавалось и коммунистам - КНР, и правым - Сингапур, Индонезия), а зависит от диктатуры и моновластия. Так что не вижу трагедии.
Лучше диктатура одной партии, чем диктатура воров
Просто посмотрите на то, что в экономике продемонстрировала за последние 30 лет Украина и что - соседние страны
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Нед 01 вер, 2019 22:17
Навуходоносор написав: reef написав: freeze написав:
Возможно вы шутите, за 100 дней распустил Раду, полностью подмяты силовые ветви власти,
сейчас внесены законопроекты, которые обязательно проголосуют, что президент будет назначать самолично руководство НАБУ и Нацгвардии, фактически и САП.
Возможно вы шутите? В своё время батька Лукашенко сказал что-то типа "назначьте меня на два часа президентом, и я останусь им навсегда".
Всё, что Вы написали выше, вполне достижимые вещи, если наплевать на демократию и пойти по пути диктатуры. Просто другие на это не пошли, а этот пошёл... ниже уже привели пример, что это путь КНДР и ей подобным, и этот путь в никуда.
И если до сих пор Конституция и Закон были сдерживающим фактором, то теперь этого нет, и многие задумаются, а почему нам нельзя?
Всем нравится диктатор Сингапура, но почему-то не задумываются, что диктатор может оказаться Бокассой или Гитлером...
была на УП давеча статья по экономическим прорывам. Есть до чего докоматься, но в целом сойдет. Вывод авторов- прорыв не зависит от названия строя (удавалось и коммунистам - КНР, и правым - Сингапур, Индонезия), а зависит от диктатуры и моновластия. Так что не вижу трагедии.
Лучше диктатура одной партии, чем диктатура воров
Просто посмотрите на то, что в экономике продемонстрировала за последние 30 лет Украина и что - соседние страны
Отдельные прорывы диктатурам посильны, факт (есть вопрос о неизбежных жертвах диктатур, но пока опустим), однако стабильно высокие показатели роста в течение многих десятилетий посильны только демократиям.
Что касается сравнения с "соседними странами", то наиболее динамичные из них - Польша, Венгрия, Эстония - совершенно не замечены в узурпации власти одним лидером.
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