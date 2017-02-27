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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 313
вище 25.65
49%
154
25.55 - 25.6499
9%
27
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
12
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:34

  juristkostya написав:однако стабильно высокие показатели роста в течение многих десятилетий посильны только демократиям.


Коммунистический Китай последние 25 лет растет такими темпами, что демократии от зависти только кусают губы. И это при наличии концлагерей для уйгуров и отчислениям партийных взносов большинством тамошних многочисленных миллиардеров.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:45

  yama написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування
1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм
2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах
3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.

можно вам два раза плюс поставить ???? :mrgreen:

Это Вы серьёзно?
А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)?
Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много?
Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют.
Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування
1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм
2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах
3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.


Это Вы серьёзно?
А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)?
Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много?
Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют.
Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.

я просто о том что не надо ныть имея в Украине немного меньше чем $1000 постоянного дохода . Кроме того зная ментальность местных львовян я более чем уверен что Долярчик прибедняется , у нас во Львове не принято говорить что " у меня все хорошо" , жаловаться на то что все плохо - это наше все , по крайней мере что бы не завидовали ... :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:09

  juristkostya написав:
  asti написав:Зря вы так. Теперь у Зе-команды появился новый и очень важный орган - Верховная Рада. Без Рады в нашей стране никакие серьёзные изменения невозможны. А вот теперь будем посмотреть//))

Трындец.
Напомнить, сколько успел ПАП за первые 100 дней
, когда не то, что рады подконтрольной не было - вся страна трещала по швам? А это убожище сразу после выборов продалось на отдых в Турцию...уморилось, знамо дело....

А, кстати, напомните, а то я что-то не особо помню изменения за первых 100 дней у По.
Разве что начало активных боевых действий, закончившихся Иловайском через 85 дней после инаугурации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 02 вер, 2019 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:38

  yama написав:
  ЛАД написав:..............
Это Вы серьёзно?
А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)?
Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много?
Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют.
Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.

я просто о том что не надо ныть имея в Украине немного меньше чем $1000 постоянного дохода . Кроме того зная ментальность местных львовян я более чем уверен что Долярчик прибедняется , у нас во Львове не принято говорить что " у меня все хорошо" , жаловаться на то что все плохо - это наше все , по крайней мере что бы не завидовали ... :roll:

Не вижу у Долярчика особого нытья. То, что хочется зарабатывать больше и при этом иметь хотя бы один выходной в неделю, желание вполне естественное и понятное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:44

  juristkostya написав:.......
Отдельные прорывы диктатурам посильны, факт (есть вопрос о неизбежных жертвах диктатур, но пока опустим), однако стабильно высокие показатели роста в течение многих десятилетий посильны только демократиям.
Что касается сравнения с "соседними странами", то наиболее динамичные из них - Польша, Венгрия, Эстония - совершенно не замечены в узурпации власти одним лидером.

Нам не надо многих десятилетий, тут хотя бы лет 5.
Что касается Ваших примеров - в каждой стране свои условия.
Эти обошлись. У нас, как видите, уже 3 десятка лет не выходит.
В то же время, как отметил freeze Китай уже 25 лет успешно развивается явно не в условиях демократии. :)

P.s. Кстати, довольно интересная статья об успехах Китая - https://vesti-ukr.com/mir/348971-kitaj-kotoryj-my-ne-znaem-kak-strana-shirpotreba-okazalas-na-lune в передовых технологиях.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 00:37

К вопросу о скорости работы президента:
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве. Читайте такжеЗеленский об обещанных «посадках» коррупционеров: все начнется осенью «Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти», - заявил он.

Подробности читайте на УНИАН:https://www.unian.net/politics/10669536-zelenskiy-obeshchaet-v-pervyy-god-svoego-prezidentstva-zapustit-v-ukraine-vse-glavnye-reformy.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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