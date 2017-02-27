Додано: Нед 01 вер, 2019 22:45

yama написав: budivelnik написав: Долярчик написав: хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала! хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала! Є така штука-завищені очікування

1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм

2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах

3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини. Є така штука-завищені очікування1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.

можно вам два раза плюс поставить ???? можно вам два раза плюс поставить ????

Это Вы серьёзно?А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)?писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много?Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют.Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатойпредставляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.