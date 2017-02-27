juristkostya написав:однако стабильно высокие показатели роста в течение многих десятилетий посильны только демократиям.
Коммунистический Китай последние 25 лет растет такими темпами, что демократии от зависти только кусают губы. И это при наличии концлагерей для уйгуров и отчислениям партийных взносов большинством тамошних многочисленных миллиардеров.
Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування 1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм 2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах 3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.
можно вам два раза плюс поставить ????
Это Вы серьёзно? А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)? Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много? Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют. Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування 1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм 2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах 3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.
Это Вы серьёзно? А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)? Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много? Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют. Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.
я просто о том что не надо ныть имея в Украине немного меньше чем $1000 постоянного дохода . Кроме того зная ментальность местных львовян я более чем уверен что Долярчик прибедняется , у нас во Львове не принято говорить что " у меня все хорошо" , жаловаться на то что все плохо - это наше все , по крайней мере что бы не завидовали ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
ЛАД написав:.............. Это Вы серьёзно? А как Вам вариант - средней зарплаты хватает только на гречку при условии субсидий на ЖКХ, а 2,5 раза больше хватает на относительно нормальную жизнь (без субсидий)? Долярчик писал, что до 1000 долл. ни один месяц не дотягивал. Пусть 800 долл. или 20-22 тыс. грн. Вы считаете, что на семью пусть даже из 3 чел. это ах как много? Если даже добавить зарплату жены-учительницы (если не ошибаюсь) тыс. 6, то 26-28тыс. тоже не сильно впечатляют. Хотя согласен, что для человека со ср. зарплатой Долярчик представляется богачом. Но человек со ср. зарплатой никогда даже не будет задумываться о покупке квартиры.
я просто о том что не надо ныть имея в Украине немного меньше чем $1000 постоянного дохода . Кроме того зная ментальность местных львовян я более чем уверен что Долярчик прибедняется , у нас во Львове не принято говорить что " у меня все хорошо" , жаловаться на то что все плохо - это наше все , по крайней мере что бы не завидовали ...
Не вижу у Долярчика особого нытья. То, что хочется зарабатывать больше и при этом иметь хотя бы один выходной в неделю, желание вполне естественное и понятное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
juristkostya написав:....... Отдельные прорывы диктатурам посильны, факт (есть вопрос о неизбежных жертвах диктатур, но пока опустим), однако стабильно высокие показатели роста в течение многих десятилетий посильны только демократиям. Что касается сравнения с "соседними странами", то наиболее динамичные из них - Польша, Венгрия, Эстония - совершенно не замечены в узурпации власти одним лидером.
Нам не надо многих десятилетий, тут хотя бы лет 5. Что касается Ваших примеров - в каждой стране свои условия. Эти обошлись. У нас, как видите, уже 3 десятка лет не выходит. В то же время, как отметил freeze Китай уже 25 лет успешно развивается явно не в условиях демократии.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве. Читайте такжеЗеленский об обещанных «посадках» коррупционеров: все начнется осенью «Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти», - заявил он.