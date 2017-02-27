Все по плану.
Опустить курс до 24...25 (а возможно и до 22), открыть рынок, скупить землю за грн по заниженному курсу, затем перепродать буржуям с курсом овер 30 и по рыночной стоимости.
Народ опять отжучат без ваЗЕлина.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все по плану.
Опустить курс до 24...25 (а возможно и до 22), открыть рынок, скупить землю за грн по заниженному курсу, затем перепродать буржуям с курсом овер 30 и по рыночной стоимости.
Народ опять отжучат без ваЗЕлина.
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар на ОВГЗ тоже некоторым хотелось бы по 28 сдать, но сдают и по 25 с хвостиком. Ко всему привыкнуть можно. Особенно когда кушать хочется.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні нашій найкрасивішій 23 роки. В деяких банках з такого віку тільки починають видавати кредити, а на неї вже навішали цілу купу, здевальвувавши десь так в 70 разів (відштовхуюсь від вартості золота в грн. тепер і 23 роки назад).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04
Живите своим умом!
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:23
Здравствуйте .
Ну вот , наконец , без этих законов , экономика Украины просто ляжет .
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:32
Змушений виступити в данному питанні захисником цих Законів
1 Наше Законодавство-нормальне і навіть в тому вигляді яке є може виконувати свою функцію, при умові однакового трактування Закону для всіх , а не вибіркового
2 Є Закони які на економіку практично не впливають ,але дають можливість популістам обливати брудом все і вся...
Бурштин і Гральний бізнес-якраз і відносяться до цих Законів.
3 Чим менше у нас буде загальнопопулістичних подразників-тим швидше населення почне дбати про себе самостійно а не чекати святого месію.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Игорный бизнес не заменит основные отрасли, но может стать существенной прибавкой к ВВП и бюджету. А будучи грамотно организованным на границах со странами, где он запрещен, еще и поступления валюты обеспечит, улучшив платежный баланс (это я чтобы не очень офтопить )
Решение проблемы добычи янтаря методом "организовать и возглавить" тоже не выглядит слишком глупым.
Ну и явная либерализация, когда многие ждут наступления диктатуры - хороший политический ход.
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:40
budivelnik
Я постараюсь дожить и до 1.10.2019 и до декабря 2019 ....а там, посмотрим кто выкупит монополию на игорный бизнес и на добычу янтаря
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46
Денег на едином казначейском счете на 01.09.2019 - 61 829,5 млн.
Месяц назад было 48 968 млрд.
Вот более детально
У меня только одно объяснение. Расходы бюджета в августе резко сократили. Как раз старому Кабмину обрезали кислород,что-бы они перед своим уходом ничего лишнего не "освоили" себе на дорожку.
Так-же резким обрезанием расходов объясняется падение курс гривны.
Для сравнения ,за 7 месяцев финансирование составило 54% от плана. Видать в августе было все еще хуже.
Живите своим умом!
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