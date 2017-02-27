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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 315
вище 25.65
49%
155
25.55 - 25.6499
9%
28
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
12
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все по плану.
Опустить курс до 24...25 (а возможно и до 22), открыть рынок, скупить землю за грн по заниженному курсу, затем перепродать буржуям с курсом овер 30 и по рыночной стоимости.
Народ опять отжучат без ваЗЕлина.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:чем дороже бакс, тем больше им гривны будет (будут искусственно курс бакса вверх делать, чтоб себе гриши больше обменять.)


Доллар на ОВГЗ тоже некоторым хотелось бы по 28 сдать, но сдают и по 25 с хвостиком. Ко всему привыкнуть можно. Особенно когда кушать хочется.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні нашій найкрасивішій 23 роки. В деяких банках з такого віку тільки починають видавати кредити, а на неї вже навішали цілу купу, здевальвувавши десь так в 70 разів (відштовхуюсь від вартості золота в грн. тепер і 23 роки назад).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04

"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:23

  zzzzzz написав:
"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.


Здравствуйте .
Ну вот , наконец , без этих законов , экономика Украины просто ляжет .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:32

  холява написав:
  zzzzzz написав:
"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.

Здравствуйте .
Ну вот , наконец , без этих законов , экономика Украины просто ляжет .
Змушений виступити в данному питанні захисником цих Законів
1 Наше Законодавство-нормальне і навіть в тому вигляді яке є може виконувати свою функцію, при умові однакового трактування Закону для всіх , а не вибіркового
2 Є Закони які на економіку практично не впливають ,але дають можливість популістам обливати брудом все і вся...
Бурштин і Гральний бізнес-якраз і відносяться до цих Законів.
3 Чим менше у нас буде загальнопопулістичних подразників-тим швидше населення почне дбати про себе самостійно а не чекати святого месію.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Ну вот , наконец , без этих законов , экономика Украины просто ляжет .

Игорный бизнес не заменит основные отрасли, но может стать существенной прибавкой к ВВП и бюджету. А будучи грамотно организованным на границах со странами, где он запрещен, еще и поступления валюты обеспечит, улучшив платежный баланс (это я чтобы не очень офтопить :) )
Решение проблемы добычи янтаря методом "организовать и возглавить" тоже не выглядит слишком глупым.

Ну и явная либерализация, когда многие ждут наступления диктатуры - хороший политический ход.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:40

budivelnik

Я постараюсь дожить и до 1.10.2019 и до декабря 2019 ....а там, посмотрим кто выкупит монополию на игорный бизнес и на добычу янтаря
холява
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:46

Денег на едином казначейском счете на 01.09.2019 - 61 829,5 млн.
Месяц назад было 48 968 млрд.

Вот более детально

Зображення

У меня только одно объяснение. Расходы бюджета в августе резко сократили. Как раз старому Кабмину обрезали кислород,что-бы они перед своим уходом ничего лишнего не "освоили" себе на дорожку.
Так-же резким обрезанием расходов объясняется падение курс гривны.
Для сравнения ,за 7 месяцев финансирование составило 54% от плана. Видать в августе было все еще хуже.

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:50

А чего это миняйло тупит ? Межбанк уже 28/30
Живите своим умом!
zzzzzz
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