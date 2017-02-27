Додано: Пон 02 вер, 2019 12:57

Сьогодні нашій найкрасивішій 23 роки. В деяких банках з такого віку тільки починають видавати кредити, а на неї вже навішали цілу купу, здевальвувавши десь так в 70 разів (відштовхуюсь від вартості золота в грн. тепер і 23 роки назад).

Не так добре з грошима, як погано без них.