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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1952195319541955

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 315
вище 25.65
49%
155
25.55 - 25.6499
9%
28
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
12
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:55

Підведемо підсумки:
  asti написав:
  Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?

у понеділок додолу...

Прогноз невірний (якщо про курс долара, а не про гривню).
  Автор77 написав:Пятница МБ плюс 15 - 20 коп
Завтра реальный первый день новой власти, нового правительства, может старые игроки захотят качнуть показательно?
Плюс психологическая дата - входим в осень как раз,обычно в этот время все уже зубы на зелень точили, неужели в этот раз будет по-другому ?
Всего лишь предположение, прошу не критиковать сурово :)

Прогноз невірний (у п'ятницю пішли додолу). Хоча я теж чув, що Гонтарєва керує курсом з Лондона (із лікарні), щоб зганьбити новий уряд. :lol:
  75stasstas75 написав:Автор77 Да, судя по всему теперь только вверх, "укрепление" закончилось.

Прогноз загальний, тому вірний (принаймні на сьогодні).
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:57

Ринок землі буде.
І долар буде від 25 і вище.
І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.
Тому в деяких моментах Ви не помилилися
ВСЕ ПО ПЛАНУ ;)
viktor_palchyk
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:У меня только одно объяснение. Расходы бюджета в августе резко сократили.

У меня есть другое объяснение: август - месяц уплаты квартальных налогов. Именно из-за этого остатки на 1 сентября каждый год выше, чем на 1 августа, что видно из Вашей таблицы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Аргентине дефолт, в 8й раз за 100 лет.

Куда-то делась(переместилась?) графа с результатами интервенций с сайта НБУ?

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 02 вер, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:02

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:У меня только одно объяснение. Расходы бюджета в августе резко сократили.

У меня есть другое объяснение: август - месяц уплаты квартальных налогов. Именно из-за этого остатки на 1 сентября каждый год выше, чем на 1 августа, что видно из Вашей таблицы.


Высокие остатки были только в 2017.
В 2015-16 и в 2018 они не были высокими.
вы же понимаете для того что-бы остатки были высокими есть 2 способа.
1.Повысить доход.
2.Снизить расход.

С повышением доходов бюджета в августе огромная Ж , оставание от плана около 12-13 млрд.грн . При таком отставании от плана можно только сокращать расходы. Ну и повторюсь смена Кабмина имела место.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:відкладено
тобто собі куплена ,а в іпотеку під здачу в оренду ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viktor_palchyk написав:люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною

почему эта земля только у избранных людей ? среднестатистическому городскому жителю где и как взять ее бесплатно ?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:С повышением доходов бюджета в августе огромная Ж , оставание от плана около 12-13 млрд.грн . При таком отставании от плана можно только сокращать расходы. Ну и повторюсь смена Кабмина имела место.

1. Доходы повысились, но не в том обьеме
Что не удивительно, бюджет верстался под курс 29, а реально 25.5
-15% по факту к стоимости всего, сообветственно, к сумме поступлений
2. Расходы, естественно, должны быть ниже. Пусть и не на те же 15%, но все равно - ниже, ибо расчитывались по курсу на 15% выше
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:13

  zzzzzz написав:
"Детенизация экономики:
подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.

очень жаль что проституцию забыли и марихуану ... :( там денег еще больше ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:... старому Кабмину обрезали кислород,что-бы они перед своим уходом ничего лишнего не "освоили" себе на дорожку.
Так-же резким обрезанием расходов объясняется падение курс гривны.

Мабуть, за це маркарову залишили на місці (за "обрізання" джерел виборчих фондів конкурентів на виборах).
Здається, боюся помилитися, в тексті має бути не "падіння", а "зростання/зміцнення".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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