Додано: Пон 02 вер, 2019 14:16

zzzzzz написав: ... старому Кабмину обрезали кислород,что-бы они перед своим уходом ничего лишнего не "освоили" себе на дорожку.

Так-же резким обрезанием расходов объясняется падение курс гривны.

Мабуть, за це маркарову залишили на місці (за "обрізання" джерел виборчих фондів конкурентів на виборах).

Мабуть, за це маркарову залишили на місці (за "обрізання" джерел виборчих фондів конкурентів на виборах).

Здається, боюся помилитися, в тексті має бути не "падіння", а "зростання/зміцнення".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell