Sagittarius написав:Який прогноз по МБ на п'ятницю і на понеділок з врахуванням всіх факторів в т.ч. TOM 2 вересня через свято у США?
у понеділок додолу...
Прогноз невірний (якщо про курс долара, а не про гривню).
Автор77 написав:Пятница МБ плюс 15 - 20 коп Завтра реальный первый день новой власти, нового правительства, может старые игроки захотят качнуть показательно? Плюс психологическая дата - входим в осень как раз,обычно в этот время все уже зубы на зелень точили, неужели в этот раз будет по-другому ? Всего лишь предположение, прошу не критиковать сурово
Прогноз невірний (у п'ятницю пішли додолу). Хоча я теж чув, що Гонтарєва керує курсом з Лондона (із лікарні), щоб зганьбити новий уряд.
75stasstas75 написав:Автор77 Да, судя по всему теперь только вверх, "укрепление" закончилось.
Прогноз загальний, тому вірний (принаймні на сьогодні).
zzzzzz написав:С повышением доходов бюджета в августе огромная Ж , оставание от плана около 12-13 млрд.грн . При таком отставании от плана можно только сокращать расходы. Ну и повторюсь смена Кабмина имела место.
1. Доходы повысились, но не в том обьеме Что не удивительно, бюджет верстался под курс 29, а реально 25.5 -15% по факту к стоимости всего, сообветственно, к сумме поступлений 2. Расходы, естественно, должны быть ниже. Пусть и не на те же 15%, но все равно - ниже, ибо расчитывались по курсу на 15% выше
"Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.
Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: (председатель Верховной Рады – Ред.) Дмитрий Разумков, (глава фракции "Слуга народа" в Раде – Ред.) Давид Арахамия", - сказал Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник, 2 сентября.
очень жаль что проституцию забыли и марихуану ... там денег еще больше ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html