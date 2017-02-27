холява написав: Мда ....не любите Вы нынешних правдорубов . Мда ....не любите Вы нынешних правдорубов .

Поговорку про то, что "языком молоть - не мешки ворочать" знаете? Вот это четко по нынешних так называемых правдорубов. Взгляните на поступления от таможни в табличке на предыдущей странице. Ничего не смущает? Самый большой провал в деньгах в августе. Когда курс доллара был самый сладкий для импортеров. Т.е. они должны были завозить сюда всё таким потоком, что поступления от таможни просто не успевали бы перечислять в бюджет! А вместо этого огромная дыра... Тут уже одно из двух: либо искусственно прикрыли импорт для создания еще большего давления на валюту, либо же новые смотрящие замкнули потоки на себя и косят бабло черным налом себе в карман.