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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1958195919601961

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 318
вище 25.65
49%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
12
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:неожиданно для многих несведущих поднял ставки по ОВГЗ до фантастических для нормального западного человека высот - 18% годовых.


були аукціони мінфіна із більшими ставками - 21%, але раз чи два
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:49

  yuri_m написав:
  холява написав:Мда ....не любите Вы нынешних правдорубов .

Поговорку про то, что "языком молоть - не мешки ворочать" знаете? Вот это четко по нынешних так называемых правдорубов. Взгляните на поступления от таможни в табличке на предыдущей странице. Ничего не смущает? Самый большой провал в деньгах в августе. Когда курс доллара был самый сладкий для импортеров. Т.е. они должны были завозить сюда всё таким потоком, что поступления от таможни просто не успевали бы перечислять в бюджет! А вместо этого огромная дыра... Тут уже одно из двух: либо искусственно прикрыли импорт для создания еще большего давления на валюту, либо же новые смотрящие замкнули потоки на себя и косят бабло черным налом себе в карман.

С каких это пор таможня стала отчитываться о поступлениях? Не нашел официальных данных. Не подскажете где их можно увидеть? Картинки, пожалуйста, не предлагать, они скучны.

Падение импорта возможно. Я давно говорил о заметнейшем падении покупательной способности (я бы назвал ее совокупной) украинского населения за последние 5 лет. Поэтому и магазины закрываются сейчас, совокупный спрос на все упал. Одной из ключевых причин является выезд работоспособного населения за рубеж. Там они поняли что их труд, даже совсем не уровня кандидата наук, могут оценивать на порядок выше.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04

  yuri_m написав:
  buratinyo написав:Речь шла о том, что схему с ОВГЗ можно прокрутить так, как описано выше, исключительно при наличии своих людей на главных постах в НБУ, КМУ и в частности Минфине. Этому критерию соответствует только Порошенко с партнером Ахметовым!!!

Ага, ага... Вот только есть одна нестыковочка во всей этой многоходовочке: ни новый президент, ни его "молодая команда" ни словом не обмолвились, что такое укрепление гривни такими методами - это плохо. И Маркарову снова назначили министром финансов. Выходит всё правильно с их точки зрения делала? И Смолию ни слова против... Выходит и он действовал в русле новой власти. Тогда каким боком тут Порошенко и Ахметов? Давить же курс вниз начали не зимой-весной, а уже после выборов. Даже уже после инаугурации! К тому же Ахметов экспортер - на фига ему курс 25? Пытаетесь скрестить ужа и ежа.

У молодой команды есть более приоритетные задачи - прекратить войну на украинской территории, расширить базу налогообложения, пересмотреть рехформы и довести все до ума.

Схема по ОВГЗ абсолютно законна. По сравнению с преступлением Тимошенко при подписании газового договора она выглядит благопристойно и в некотором смысле выгодно даже для новой команды Президента с юмором. Доллар снизился в августе только в одной стране мира и это Украина. Факт перед наступлением сезона закачки газовых резервов в хранилище скажем не негативный. Поэтому к Смолию трудно доебаться.

Ахемтов грамотно зарабатывает, талантлив. И он всегда рос в своем статусе. Заработать на ОВГЗ это высший пилотаж для любого бизнесмена. Это пропуск в высшую лигу БИЗНЕСА. Сталь в этом сравнении не катит вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:С каких это пор таможня стала отчитываться о поступлениях? Не нашел официальных данных. Не подскажете где их можно увидеть? Картинки, пожалуйста, не предлагать, они скучны.

Просто надо внимательнее читать то, что пишут другие, а не только шлёпать свои "портянки". На 1959 странице этой темы таблица с налоговыми отчислениями. Вот про неё я и говорил.

Зображення

  buratinyo написав:У молодой команды есть более приоритетные задачи - прекратить войну на украинской территории, расширить базу налогообложения, пересмотреть рехформы и довести все до ума.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вроде взрослый человек, а в сказки верите!

  buratinyo написав:Доллар снизился в августе только в одной стране мира и это Украина. Факт перед наступлением сезона закачки газовых резервов в хранилище скажем не негативный.

В августе закачка газа в хранилища уже подходит к концу. Ибо через полтора месяца уже начинается отопительный сезон. Только идиоты заполняют хранилища на зиму в последний момент! Кстати, по сравнению с 2018 годом темпы закачки газа на 20% выше. Так что сезон уже заканчивается, а не начинается.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:31

  yuri_m написав:В августе закачка газа в хранилища уже подходит к концу. Ибо через полтора месяца уже начинается отопительный сезон. Только идиоты заполняют хранилища на зиму в последний момент! Кстати, по сравнению с 2018 годом темпы закачки газа на 20% выше. Так что сезон уже заканчивается, а не начинается.


Це ви про що?.. Газ качали, качають, та будуть закачувати й далі, доки є можливість. Якщо жовтень буде теплий, то і в жовтні будуть закачувати.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Це ви про що?.. Газ качали, качають, та будуть закачувати й далі, доки є можливість. Якщо жовтень буде теплий, то і в жовтні будуть закачувати.

"Качать" и "закачивать" - это немного разные процессы. Качают круглый год, ибо мы потребляем значительную часть импортного газа. А закачивают в период наименьшего потребления и самых низких цен. Т.е. обычно самую большую долю летом. А весной и в начале осени по ситуации. Там совсем небольшая часть от всего зимнего объема, так что можно не учитывать как закачку на зиму.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Что касается оценки этого события, то мне оно мешает жить. Экспорт интересующих меня позиций стал неконкурентоспособным. А жить надо сегодня и сейчас, а не через 10 лет, когда рак на горе свистнет.

Будет и на Вашей улице праздник.
Размещение облигаций сокращается, осень пришла,... Все циклично.
В конце концов, колебания курсов валют в пределах 10% - это стабильность, если курс не держат искусственно. А от искусственности вреда больше, причем всем, только в разной перспективе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yuri_m написав:"Качать" и "закачивать" - это немного разные процессы. Качают круглый год, ибо мы потребляем значительную часть импортного газа. А закачивают в период наименьшего потребления и самых низких цен. Т.е. обычно самую большую долю летом. А весной и в начале осени по ситуации.

Закачують з середини весни до кінця осені, коли добове споживання дозволяє накопичувати, найактивніше, звичайно, влітку. Маємо рекордні 18.3млрд.м.куб наразі, з них 2,4млрд в серпні. Залишилося ще 2,4 до запланованих 20,7 на сезон 19/20.

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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:44

  Сибарит написав:................
Основным итогом всей этой истории с облигациями стало перекредитование части валютных долгов гривневыми. Это несомненное благо. .....

А это произошло?
Или просто вырос гривневый долг?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:А это произошло?
Или просто вырос гривневый долг?

В этом году было много валютных погашений и сейчас еще будут, на которые пойдет валюта, купленная при входе нерезов в гривну. Это замещение.
Сибарит
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