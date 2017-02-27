А при выходе (надеюсь, Вы не имеете в виду, что эти деньги, включая проценты, будут крутиться тут вечно)? А будет одно из двух:
- при "стабильном курсе" получим конвертацию этих типа-гривневых долгов в валютные и обнаружим, что брали в долг по 18% в валюте (идиоты или воры это делали - отдельный вопрос для самостоятельной работы пытливого читателя)
- при приведении ставки к разумным величинам (то есть, тем, которые платятся за валютные ОВГЗ) имеем курс, явно не похожий на сегодняшние 25.
В сумме: улыбнитесь, вас общипали!