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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1959196019611962

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 318
вище 25.65
49%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
12
нижче 25.25
22%
69
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 05:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А это произошло?
Или просто вырос гривневый долг?

В этом году было много валютных погашений и сейчас еще будут, на которые пойдет валюта, купленная при входе нерезов в гривну. Это замещение.

А при выходе (надеюсь, Вы не имеете в виду, что эти деньги, включая проценты, будут крутиться тут вечно)? А будет одно из двух:
- при "стабильном курсе" получим конвертацию этих типа-гривневых долгов в валютные и обнаружим, что брали в долг по 18% в валюте (идиоты или воры это делали - отдельный вопрос для самостоятельной работы пытливого читателя)
- при приведении ставки к разумным величинам (то есть, тем, которые платятся за валютные ОВГЗ) имеем курс, явно не похожий на сегодняшние 25.
В сумме: улыбнитесь, вас общипали!
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:43

Новости из далекого Китая.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ugh-market

Подробно про компанию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group

График акций, для наглядности.
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Sec ... sc_lang=en

Обращаю ваше внимание на размер компании и суммы долгов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:47

Евро приуныл 1,0939

и Фунт с ним на пару 1,2025

ну и Юань тоже в печале уже 7,18 а еще в апреле был 6,7
Живите своим умом!
zzzzzz
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