RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1962196319641965

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 321
вище 25.65
49%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
70
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
узбагойтесь
не будет даже па27
те, тоторые устраивали качели, уже не у власти
вы это ещё не поняли, что качелек теперь не будет?

Качели закончились когда у Бени забрали приват, который с помощью 1+1 загонял толпы оленей.
Vint
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:27

  Долярчик написав:...то я правильно розумію, що наступної весни-літа, курс доляра має бути хоча б 29,50 - щоб мої депозити, які в основному під 17%(хоч є деякі і під вищі %) принесли дохід НУЛЬ?! :shock: :mrgreen:

Все вірно 8)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:31

Yuri_61
Яка різниця співпаде, чи ні, головне які очікування, бо останні роки бюджетний був тільки вверх.
От тому і цікаво, які очікування закладуть зараз...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:43

  Vint написав:
  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
узбагойтесь
не будет даже па27
те, тоторые устраивали качели, уже не у власти
вы это ещё не поняли, что качелек теперь не будет?

Качели закончились когда у Бени забрали приват, который с помощью 1+1 загонял толпы оленей.

Клиенты один плюс один обычно имеют актив 500 отложенных долларов на всю семью. Качнуть на 2 гривны даже всей толпой они врядли смогут
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 270
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:25

PrimusInterPares
1+1 самий популярний канал, тому, аудиторія має мільярди доларів на рахунках.
Rainbow
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............03.09.2019...........04.09.2019
дата розрахунку............02.09.2019...........03.09.2019
Долар США...................2526,3473............2529,6865
После полудня гривна копейку отыграла.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия по бидам с одновременным расширением спреда вверх. Чуть постояли, сузили спред с двух сторон, еще постояли и около 11 с началом активной фазы торгов на пару копеек просели. С этого времени наступила стабильность, которая сохранялась почти до обеда. Перед обедом, в 12-50 котировки просели на пару копеек, попутно расширив спред. Сузили его обратно черед 2 часа, обозначив при этом новую ступеньку вниз.
Несмотря на то, что официальный курс по результатом сегодняшних торгов слегка подрос, текущие котировки к настоящему моменту опустились ниже вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2574.83 (-45)
2018 - 2837.82 (-308)

2016 - 2663.29
2015 - 2201.55
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4183
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1541 раз.
Подякували: 2972 раз.
 
Профіль
5
4
6
  #<1 ... 1962196319641965
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 17, 18, 19
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
184 14625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 15:19
tumos
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1566, 1567, 1568
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15674 1867698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 13:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6689 1450663
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 10:20
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.