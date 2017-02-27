Качели закончились когда у Бени забрали приват, который с помощью 1+1 загонял толпы оленей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:09
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:27
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:31
Yuri_61
Яка різниця співпаде, чи ні, головне які очікування, бо останні роки бюджетний був тільки вверх.
От тому і цікаво, які очікування закладуть зараз...
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:43
Клиенты один плюс один обычно имеют актив 500 отложенных долларов на всю семью. Качнуть на 2 гривны даже всей толпой они врядли смогут
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:25
PrimusInterPares
1+1 самий популярний канал, тому, аудиторія має мільярди доларів на рахунках.
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............03.09.2019...........04.09.2019
дата розрахунку............02.09.2019...........03.09.2019
Долар США...................2526,3473............2529,6865
После полудня гривна копейку отыграла.
Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия по бидам с одновременным расширением спреда вверх. Чуть постояли, сузили спред с двух сторон, еще постояли и около 11 с началом активной фазы торгов на пару копеек просели. С этого времени наступила стабильность, которая сохранялась почти до обеда. Перед обедом, в 12-50 котировки просели на пару копеек, попутно расширив спред. Сузили его обратно черед 2 часа, обозначив при этом новую ступеньку вниз.
Несмотря на то, что официальный курс по результатом сегодняшних торгов слегка подрос, текущие котировки к настоящему моменту опустились ниже вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2574.83 (-45)
2018 - 2837.82 (-308)
2016 - 2663.29
2015 - 2201.55
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