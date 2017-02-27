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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1965196619671968>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 321
вище 25.65
49%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
70
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:58

На Арселор миталл сегодня опять пришли "экологи" из СБУ ....Целых 11 штук !!

https://biz.censor.net.ua/news/3146245/ ... byskah_sbu
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... капут депутатській недоторканості!!!!!


попередник лише щороку обіцяв це зробити :lol:


Откуда информация? Уже приняли во втором чтении?[/quote]
[/quote]


И что......??? Конституционный суд подтвердил правильность принятия закона без нарушений ???


Занимались бы Вы лучше ПРОИЗВОДСТВОМ членов семьи.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00

Покупка наличной валюты населением в августе составила $1,42 млрд, тогда как продажа – $1,33 млрд.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в августе выросла до $97 млн с $93,7 млн месяцем ранее.

Покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд.

Как сообщалсь, по данным НБУ, покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146186
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:И что......???

... а то, що один тільки пиз#... 5р. - а другий прийшов і зразу зробив!
- тут справа, навіть, не стільки в користі цього законопроекту, як вже просто "справа принципу"!
Зе - людина слова!
По - пістун!

- що не зрозуміло?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:20

Долярчик
Да и вообще ," Долярчик", мы уже видели моряков и пленных в "Жулянах" .

Ляпанье языком ...и удивленное лицо Медведчука и т.д.

Напротив ВРАГ , который на голову умнее , сильнее , хитрее !!!
Я то , наивный , думал , что ЗЕЛЕНЫЕ начнут с принятия таких законов по налогам и экономике , что все ЫНВЭСТОРЫ будут трясти деньгами перед лицом СТРАНЫ , чтобы запустить тут экономику .
Народ обучаемый , спецов хватает.
Заведите производство в СТРАНУ, технологии, СКИДКИ сделайте на завоз оборудования ,уменьшите налогообложение , оттяните налоги до получения ПОСТОЯННОЙ прибыли .
При этом ВСЕ будут платить и пенсионный и зряплату.

А Вы со своей Х.....ней
холява
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:25

  twin написав:
  Долярчик написав:...то я правильно розумію, що наступної весни-літа, курс доляра має бути хоча б 29,50 - щоб мої депозити, які в основному під 17%(хоч є деякі і під вищі %) принесли дохід НУЛЬ?! :shock: :mrgreen:

Все вірно 8)


Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 вер, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львівський БатяР написав:(здається 19%)

18%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:34

  Zochan написав:
Львівський БатяР написав:(здається 19%)

18%

Дякую
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:35

  холява написав:Долярчик
Да и вообще ," Долярчик", мы уже видели моряков и пленных в "Жулянах" .

Ляпанье языком ...и удивленное лицо Медведчука и т.д.

Напротив ВРАГ , который на голову умнее , сильнее , хитрее !!!
Я то , наивный , думал , что ЗЕЛЕНЫЕ начнут с принятия таких законов по налогам и экономике , что все ЫНВЭСТОРЫ будут трясти деньгами перед лицом СТРАНЫ , чтобы запустить тут экономику .
Народ обучаемый , спецов хватает.
Заведите производство в СТРАНУ, технологии, СКИДКИ сделайте на завоз оборудования ,уменьшите налогообложение , оттяните налоги до получения ПОСТОЯННОЙ прибыли .
При этом ВСЕ будут платить и пенсионный и зряплату.

А Вы со своей Х.....ней

... ну що ви всі такі НЕТЕРПЛЯЧІ!
- дайте зе-команді хоч рік(а я думаю і до кінця цього року) - і все буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:40

Долярчик


Вам , по видимому , столько же лет , что и ЗЕ ....а может и меньше ....!
холява
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