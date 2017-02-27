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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:58
На Арселор миталл сегодня опять пришли "экологи" из СБУ ....Целых 11 штук !!
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00
Откуда информация? Уже приняли во втором чтении?[/quote]
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И что......??? Конституционный суд подтвердил правильность принятия закона без нарушений ???
Занимались бы Вы лучше ПРОИЗВОДСТВОМ членов семьи.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00
Покупка наличной валюты населением в августе составила $1,42 млрд, тогда как продажа – $1,33 млрд.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.
Таким образом, чистая продажа валюты населением в августе выросла до $97 млн с $93,7 млн месяцем ранее.
Покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд.
Как сообщалсь, по данным НБУ, покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник:
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... а то, що один тільки пиз#... 5р. - а другий прийшов і зразу зробив!
- тут справа, навіть, не стільки в користі цього законопроекту, як вже просто "справа принципу"!
Зе - людина слова!
По - пістун!
- що не зрозуміло?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:20
Долярчик
Да и вообще ," Долярчик", мы уже видели моряков и пленных в "Жулянах" .
Ляпанье языком ...и удивленное лицо Медведчука и т.д.
Напротив ВРАГ , который на голову умнее , сильнее , хитрее !!!
Я то , наивный , думал , что ЗЕЛЕНЫЕ начнут с принятия таких законов по налогам и экономике , что все ЫНВЭСТОРЫ будут трясти деньгами перед лицом СТРАНЫ , чтобы запустить тут экономику .
Народ обучаемый , спецов хватает.
Заведите производство в СТРАНУ, технологии, СКИДКИ сделайте на завоз оборудования ,уменьшите налогообложение , оттяните налоги до получения ПОСТОЯННОЙ прибыли .
При этом ВСЕ будут платить и пенсионный и зряплату.
А Вы со своей Х.....ней
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:25
Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 вер, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
18%
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:35
... ну що ви всі такі НЕТЕРПЛЯЧІ!
- дайте зе-команді хоч рік(а я думаю і до кінця цього року) - і все буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:40
Долярчик
Вам , по видимому , столько же лет , что и ЗЕ ....а может и меньше ....!
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