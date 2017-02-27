Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56

Долярчик написав: ... ну що ви всі такі НЕТЕРПЛЯЧІ!

- дайте зе-команді хоч рік(а я думаю і до кінця цього року) - і все буде! ... ну що ви всі такі НЕТЕРПЛЯЧІ!- дайте зе-команді хоч рік(а я думаю і до кінця цього року) - і все буде!

А почему не 2 года? Или 3? А лучше все 5! Помнится подобную мантру адепты Зе говорили уже про первые 100 дней. Типа чё вы к нему пристали, он же всего 100 дней президент, все мешали ему и он не смог... ОК, депутаты были не те, и правительство плохое. Сейчас и те, и другие уже полностью по квоте и спискам Зе. И? Уже прошло полных 2 пленарных дня в ВР, но за это время не принято НИ ОДНОГО закона или законопроекта по экономике! Но зато наклепали около 100 "бомаг" про усиление полномочий президента и перевод всех рычагов управления страной лично в руки Зе. "Маленький наполеончик" сломя голову спешит стать большим Путиным-Сталиным? Рада по факту его, Генпрокуратура его, суды его, правительство его, Нацгвардию уже почти подгрёб, полиция в лице лояльного Авакова тоже его. Чувак тупо гребёт себе всю власть в стране! А на экономику ему начхать. Есть только общие фразы от его премьера, и работа на камеры в стиле "сделать это до 1 числа и доложить!" При том, что все специалисты в один голос говорят, что заданные сроки просто не реальны для исполнения. Если ребенка положено вынашивать 9 месяцев, то как ни тужся, но через 3 месяц полноценный человек не родится...Чего только стоит требование через месяц подать готовый закон о продаже земли. Закона, цена которому вся земля Украины! Который надо разрабатывать настолько щепетильно и тщательно, чтобы даже малейшей возможности не было отжима или махинаций с последним реальным ресурсом страны. А тут трах-бах, и чтобы через месяц уже торговлю открывать! Пипец полный...Это всё мне напоминает 1917 год, когда пришли бомжи и бухари к власти, и давай громить всё направо и налево. А хуле, это же всё не наше, буржуйское! Отнять и поделить. А дальше и трава не расти!