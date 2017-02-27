Долярчик
Понимаете , деньги и благосостояние ГРАЖДАН , решают УСЕ.
Сытый и довольный человек является НАИБОЛЬШИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:42
Долярчик
Понимаете , деньги и благосостояние ГРАЖДАН , решают УСЕ.
Сытый и довольный человек является НАИБОЛЬШИМ ПАТРИОТОМ УКРАИНЫ !
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:55
... зробимо його разом! ©®™)))
... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А почему не 2 года? Или 3? А лучше все 5! Помнится подобную мантру адепты Зе говорили уже про первые 100 дней. Типа чё вы к нему пристали, он же всего 100 дней президент, все мешали ему и он не смог... ОК, депутаты были не те, и правительство плохое. Сейчас и те, и другие уже полностью по квоте и спискам Зе. И? Уже прошло полных 2 пленарных дня в ВР, но за это время не принято НИ ОДНОГО закона или законопроекта по экономике! Но зато наклепали около 100 "бомаг" про усиление полномочий президента и перевод всех рычагов управления страной лично в руки Зе. "Маленький наполеончик" сломя голову спешит стать большим Путиным-Сталиным? Рада по факту его, Генпрокуратура его, суды его, правительство его, Нацгвардию уже почти подгрёб, полиция в лице лояльного Авакова тоже его. Чувак тупо гребёт себе всю власть в стране! А на экономику ему начхать. Есть только общие фразы от его премьера, и работа на камеры в стиле "сделать это до 1 числа и доложить!" При том, что все специалисты в один голос говорят, что заданные сроки просто не реальны для исполнения. Если ребенка положено вынашивать 9 месяцев, то как ни тужся, но через 3 месяц полноценный человек не родится...
Чего только стоит требование через месяц подать готовый закон о продаже земли. Закона, цена которому вся земля Украины! Который надо разрабатывать настолько щепетильно и тщательно, чтобы даже малейшей возможности не было отжима или махинаций с последним реальным ресурсом страны. А тут трах-бах, и чтобы через месяц уже торговлю открывать! Пипец полный...
Это всё мне напоминает 1917 год, когда пришли бомжи и бухари к власти, и давай громить всё направо и налево. А хуле, это же всё не наше, буржуйское! Отнять и поделить. А дальше и трава не расти!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 03 вер, 2019 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:01
... від свого Зе-президента по роках - справді я далеко не втік
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так в економіці він повний лох, а в своєму Кварталі він, як раз, і був маленьким наполеоном.
Популісти не здатні робити реформи, вони (Тимошенко із Зеленським) тільки борги можуть збільшувати. Поки їм сприяють зовнішні фактори, як тоді і зараз, то вони на коні, а тільки ціни на руду чи пшеницю впадуть - все, скінчились казочки про світле майбутнє.
Зеленський ще може, деякий час, протягнути за рахунок продажу землі, а інвестиції, без європейських реформ, сюди не підуть. Тільки їх, ці реформи, ніхто продовжувати не збирається...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... якщо в зе-команди не все зразу вийде - то вони хоч стараються/намагаються робити!
- а пєця-інкогніто може теж щось робив, але 73% пересічним того "армовіра" не треба було! - ну не першочергово це для пересічних!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:12
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