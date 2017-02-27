Откуда информация? Уже приняли во втором чтении?[/quote]
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И что......??? Конституционный суд подтвердил правильность принятия закона без нарушений ???
Занимались бы Вы лучше ПРОИЗВОДСТВОМ членов семьи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00
Откуда информация? Уже приняли во втором чтении?[/quote]
[/quote]
И что......??? Конституционный суд подтвердил правильность принятия закона без нарушений ???
Занимались бы Вы лучше ПРОИЗВОДСТВОМ членов семьи.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00
Покупка наличной валюты населением в августе составила $1,42 млрд, тогда как продажа – $1,33 млрд.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.
Таким образом, чистая продажа валюты населением в августе выросла до $97 млн с $93,7 млн месяцем ранее.
Покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд.
Как сообщалсь, по данным НБУ, покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник:
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:25
Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 вер, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
18%
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:55
... зробимо його разом! ©®™)))
... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:12
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:02
Украина до конца дня выплатит рекордную сумму долга в $1,1 млрд - Минфин
21:44, сегодня
Министерство финансов Украины сегодня до конца дня погашает евробонды на 661 миллион долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме 444 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:10
В ЕС газовая война выходит на новый уровень.
Начну по порядку. Сегодня приведенная цена газа с европейского хаба до границы с Украиной ( с ПДВ ) упала до нового рекорда 3828 грн/тыс.куб.
А произошло это потому что цена на еврохабах упала опять до минимума за лето, а с учетом падение евро к гривне вот и вышла такая сладкая цена для потребителей.
А предыстория падения цен в европе заключется в том что хранилища газа уже заполнены на 95% и это за 1,5 месяца до начала отопительного сезона !!!!
Газ активно поставляют в ЕС все !
А теперь смотрите что будет дальше. Очень интересно.
В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.
«При определенной цене добывающие компании будут вынуждены добывать меньше газа. В то же время крупные поставщики газа, такие как Россия и США, пытаются увеличить свою долю на рынке », - отметил один из европейских трейдеров.
Что это все означает? Несмотря на то, что цены на газ падают США и Россия продолжают отчаянно бороться за европейский рынок газа даже себе в убыток. В данном случае, идет большая геополитическая игра со стороны США - отучить Европу от российского газа. Россия не сдается и готова продавать газ еще дешевле лишь бы сохранить свою долю в Европе и, соответственно, политическое влияние. Все это напоминает гонку вооружений между США и СССР. Для Союза она закончилась весьма плачевно. Выдержит ли Россия газовую войну с США? Ну запас прочности у американцев явно масштабнее. И, кстати, не газом единым - налоговые поступления РФ снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную российскую экспортную нефть Urals.
Как отмечают эксперты агентства Fitch, с 1 января 2020 г. вступят в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO). Содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5% до 0,5%. Это делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.
Российская нефть сорта Urals содержит больше серы, чем североморская смесь Brent. Директор Fitch Вячеслав Демченко рассказал, что сернистая нефть будет торговаться по более низкой цене, чем продукт конкурентов. Вот так...
Живите своим умом!
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