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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1965196619671968>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 322
вище 25.65
48%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:... капут депутатській недоторканості!!!!!


попередник лише щороку обіцяв це зробити :lol:


Откуда информация? Уже приняли во втором чтении?[/quote]
[/quote]


И что......??? Конституционный суд подтвердил правильность принятия закона без нарушений ???


Занимались бы Вы лучше ПРОИЗВОДСТВОМ членов семьи.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:00

Покупка наличной валюты населением в августе составила $1,42 млрд, тогда как продажа – $1,33 млрд.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в августе выросла до $97 млн с $93,7 млн месяцем ранее.

Покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд.

Как сообщалсь, по данным НБУ, покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций с наличной валютой как для продажи, так и для покупки за период ведения статистики с 2015 года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146186
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:25

  twin написав:
  Долярчик написав:...то я правильно розумію, що наступної весни-літа, курс доляра має бути хоча б 29,50 - щоб мої депозити, які в основному під 17%(хоч є деякі і під вищі %) принесли дохід НУЛЬ?! :shock: :mrgreen:

Все вірно 8)


Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 вер, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львівський БатяР написав:(здається 19%)

18%
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:34

  Zochan написав:
Львівський БатяР написав:(здається 19%)

18%

Дякую
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:47

  Zebra написав:Зашёл в пивденный, стал в очередь, передомной сдавали $30к - и это в областном центре до 300к, сделал вывод, что это ещё не дно.

дно у нас на 24
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:55

... зробимо його разом! ©®™)))

  Львівський БатяР написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:...то я правильно розумію, що наступної весни-літа, курс доляра має бути хоча б 29,50 - щоб мої депозити, які в основному під 17%(хоч є деякі і під вищі %) принесли дохід НУЛЬ?! :shock: :mrgreen:

Все вірно 8)


Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%

... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558 :!:
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо! :P
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 03 вер, 2019 20:57, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:12

  Zebra написав:Зашёл в пивденный, стал в очередь, передомной сдавали $30к - и это в областном центре до 300к, сделал вывод, что это ещё не дно.

Скупайся, глупец. Судьба тебе тридцатку послала, неужели прощелкал ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:02

Украина до конца дня выплатит рекордную сумму долга в $1,1 млрд - Минфин
21:44, сегодня
Министерство финансов Украины сегодня до конца дня погашает евробонды на 661 миллион долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме 444 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:10

В ЕС газовая война выходит на новый уровень.

Начну по порядку. Сегодня приведенная цена газа с европейского хаба до границы с Украиной ( с ПДВ ) упала до нового рекорда 3828 грн/тыс.куб.

Зображення

А произошло это потому что цена на еврохабах упала опять до минимума за лето, а с учетом падение евро к гривне вот и вышла такая сладкая цена для потребителей.

Зображення

А предыстория падения цен в европе заключется в том что хранилища газа уже заполнены на 95% и это за 1,5 месяца до начала отопительного сезона !!!!
Газ активно поставляют в ЕС все !
Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энерготрейдеров.
Отмечается, что предложение превышает спрос - на конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.
"В сентябре газовые хранилища в Северной Европе буду заполнены, что создает риск для дальнейшего падения уровня цен на газ", - заявил трейдер нидерландской газовой компании PZEM Ниек ван Коутерен.
По его словам, при дальнейшем снижении цены на газ некоторые производители газа будут уменьшать объемы поставок газа в Европу, но такие поставщики, как российский "Газпром", наоборот пытаться увеличить свою долю на рынке Европы, из-за чего продолжать поставлять большие объемы газа.
"В "Газпроме" заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров - на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.
Но снижать объемы поставок "Газпром" вряд ли станет", - говорится в статье.
"Когда у нас есть возможность, мы осуществляем дополнительные продажи. Доля рынка как таковая - не наша цель, а следствие наших действий", - заявил заместитель начальника департамента "Газпром Экспорт" Михаил Мальгин.
Экономическая правда


А теперь смотрите что будет дальше. Очень интересно.

В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.
«При определенной цене добывающие компании будут вынуждены добывать меньше газа. В то же время крупные поставщики газа, такие как Россия и США, пытаются увеличить свою долю на рынке », - отметил один из европейских трейдеров.
Что это все означает? Несмотря на то, что цены на газ падают США и Россия продолжают отчаянно бороться за европейский рынок газа даже себе в убыток. В данном случае, идет большая геополитическая игра со стороны США - отучить Европу от российского газа. Россия не сдается и готова продавать газ еще дешевле лишь бы сохранить свою долю в Европе и, соответственно, политическое влияние. Все это напоминает гонку вооружений между США и СССР. Для Союза она закончилась весьма плачевно. Выдержит ли Россия газовую войну с США? Ну запас прочности у американцев явно масштабнее. И, кстати, не газом единым - налоговые поступления РФ снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную российскую экспортную нефть Urals.
Как отмечают эксперты агентства Fitch, с 1 января 2020 г. вступят в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO). Содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5% до 0,5%. Это делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.
Российская нефть сорта Urals содержит больше серы, чем североморская смесь Brent. Директор Fitch Вячеслав Демченко рассказал, что сернистая нефть будет торговаться по более низкой цене, чем продукт конкурентов. Вот так...
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