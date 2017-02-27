Додано: Вів 03 вер, 2019 22:10

Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энерготрейдеров.

Отмечается, что предложение превышает спрос - на конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

"В сентябре газовые хранилища в Северной Европе буду заполнены, что создает риск для дальнейшего падения уровня цен на газ", - заявил трейдер нидерландской газовой компании PZEM Ниек ван Коутерен.

По его словам, при дальнейшем снижении цены на газ некоторые производители газа будут уменьшать объемы поставок газа в Европу, но такие поставщики, как российский "Газпром", наоборот пытаться увеличить свою долю на рынке Европы, из-за чего продолжать поставлять большие объемы газа.

"В "Газпроме" заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров - на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.

Но снижать объемы поставок "Газпром" вряд ли станет", - говорится в статье.

"Когда у нас есть возможность, мы осуществляем дополнительные продажи. Доля рынка как таковая - не наша цель, а следствие наших действий", - заявил заместитель начальника департамента "Газпром Экспорт" Михаил Мальгин.

Экономическая правда

В ЕС газовая война выходит на новый уровень.Начну по порядку. Сегодня приведенная цена газа с европейского хаба до границы с Украиной ( с ПДВ ) упала до нового рекорда 3828 грн/тыс.куб.А произошло это потому что цена на еврохабах упала опять до минимума за лето, а с учетом падение евро к гривне вот и вышла такая сладкая цена для потребителей.А предыстория падения цен в европе заключется в том что хранилища газа уже заполнены на 95% и это за 1,5 месяца до начала отопительного сезона !!!!Газ активно поставляют в ЕС все !А теперь смотрите что будет дальше. Очень интересно.В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.«При определенной цене добывающие компании будут вынуждены добывать меньше газа. В то же время крупные поставщики газа, такие как Россия и США, пытаются увеличить свою долю на рынке », - отметил один из европейских трейдеров.Что это все означает? Несмотря на то, что цены на газ падают США и Россия продолжают отчаянно бороться за европейский рынок газа даже себе в убыток. В данном случае, идет большая геополитическая игра со стороны США - отучить Европу от российского газа. Россия не сдается и готова продавать газ еще дешевле лишь бы сохранить свою долю в Европе и, соответственно, политическое влияние. Все это напоминает гонку вооружений между США и СССР. Для Союза она закончилась весьма плачевно. Выдержит ли Россия газовую войну с США? Ну запас прочности у американцев явно масштабнее. И, кстати, не газом единым - налоговые поступления РФ снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную российскую экспортную нефть Urals.Как отмечают эксперты агентства Fitch, с 1 января 2020 г. вступят в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO). Содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5% до 0,5%. Это делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.Российская нефть сорта Urals содержит больше серы, чем североморская смесь Brent. Директор Fitch Вячеслав Демченко рассказал, что сернистая нефть будет торговаться по более низкой цене, чем продукт конкурентов. Вот так...