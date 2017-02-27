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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1965196619671968

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 322
вище 25.65
48%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Случай из жизни.
У тещи умер сосед сверху в квартире, мужичок лет 70, одинокий, без родственников, бывший доцент, ходил в старых брюках, в стоптанных сандалях и собирал бутылки и вторсырье.
Когда вызвали полицию для освидетельствования нашли в матраце больше милиона гривен.

Прямо по Ильфу и Петрову.
freeze
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