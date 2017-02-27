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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:44
Случай из жизни.
У тещи умер сосед сверху в квартире, мужичок лет 70, одинокий, без родственников, бывший доцент, ходил в старых брюках, в стоптанных сандалях и собирал бутылки и вторсырье.
Когда вызвали полицию для освидетельствования нашли в матраце больше милиона гривен.
Прямо по Ильфу и Петрову.
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Вів 03 вер, 2019 10:20
ЛОБ
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