Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%
... та я й відняв! - давайте зробимо підрахуя разом)) - я відштовхувавсь від цифри/курсу 26 (можна брати курс 26,5) - 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420 - тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558 - тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо!
Все верно, Алекс именно об этом и говорил в последние годы
Игорь написав:
Zebra написав:Зашёл в пивденный, стал в очередь, передомной сдавали $30к - и это в областном центре до 300к, сделал вывод, что это ещё не дно.
zzzzzz написав: А теперь смотрите что будет дальше. Очень интересно.
В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.
а теперь вспомним, что именно а этом году впервые наш Нефтегаз предложил абонентам наперед выкупить зимние объемы газа по летней цене "дабы застраховать себя от роста цены в зимний период" ))) Реально, в нынешнем Нефтегазе очень неглупые люди работают
Эта зима в европе была аномально теплой по-этому цены на газ упали еще весной. Но тут совпало сразу три фактора что и привело к падению цены. 1.Падение Евро до 1,098 2.Укрепление гривны к доллару аж до 25 ( что мало кто мог себе представить) 3.Падение спотовых цен на газ в европе выраженных в евро.
Совокупный объем добычи PetroChina, Sinopec и China National Offshore Oil Corp. Ltd (CNOOC) составил в январе-июне 70,6 млрд кубометров, что на 9,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Таким образом, подъем показателя ускорился по сравнению с 9,1% во втором полугодии 2018 года и 3,7% в первом полугодии. С учетом Sinopec и CNOOC во втором полугодии 2020 года Китай может выйти на третье место по объемам производства природного газа в мире, уступая только России и США.
Сразу добавлю по Украине. Расчеты enkorr.com.ua В августе добыча природного газа в Украине снизилась на 4,7%, до 1,697 млрд куб. м, по сравнению с августом 2018 г. (1,781 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз». За 8 месяцев 2019 г. добыча газа увеличилась на 1% (на 133 млн куб. м), до 13,885 млрд куб. м, по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 г. (13,752 млрд куб. м).
Вот не пойму какой смысл продавать долгосрочные бумаги, если учетную ставку планируют снизить в 2 раза через год-другой: На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 млрд грн. При этом ставки доходности были снижены еще 0,19-0,25 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.
Больше всего денег поступило от продажи трехлетних бумаг.
Ставки доходности составили:
по трехмесячным ОВГЗ - 16,25%; (снижение на 25 базисных пунктов) по однолетним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 5 бп) по трехлетним ОВГЗ - 16,0% (снижение на 19 бп).