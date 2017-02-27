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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1966196719681969>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 322
вище 25.65
48%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:11

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:
  twin написав:Все вірно 8)


Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%

... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо!

Все верно, Алекс именно об этом и говорил в последние годы :)

  Игорь написав:
  Zebra написав:Зашёл в пивденный, стал в очередь, передомной сдавали $30к - и это в областном центре до 300к, сделал вывод, что это ещё не дно.

Скупайся, глупец. Судьба тебе тридцатку послала, неужели прощелкал ?

:mrgreen: :mrgreen: За что вы так жестоко с Кабанчиком))
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:12

Зображення

Запасы газа в ПХГ Европы , и ведь еще 1,5 месяца до начала отопительного сезона !!!
За эти 1,5 месяца будет ну очень интересно. Кто-же будет демпинговать что-бы забить место под солнцем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:13

zzzzzz по Миталу надо реально что-то делать.....дышать нечем,особенно последнюю неделю по ночам!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:24

  daryaby807 написав:zzzzzz по Миталу надо реально что-то делать.....дышать нечем,особенно последнюю неделю по ночам!

Не спорю. Но тогда надо и Ахметова брать за тестикулы за Мариуполь
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:55

  juristkostya написав:
  zzzzzz написав:
А теперь смотрите что будет дальше. Очень интересно.

В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.
а теперь вспомним, что именно а этом году впервые наш Нефтегаз предложил абонентам наперед выкупить зимние объемы газа по летней цене "дабы застраховать себя от роста цены в зимний период" :-))))
Реально, в нынешнем Нефтегазе очень неглупые люди работают :-)


Эта зима в европе была аномально теплой по-этому цены на газ упали еще весной.
Но тут совпало сразу три фактора что и привело к падению цены.
1.Падение Евро до 1,098
2.Укрепление гривны к доллару аж до 25 ( что мало кто мог себе представить)
3.Падение спотовых цен на газ в европе выраженных в евро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ukranews.com/news/651628-ukrain ... na-661-mln --- Минфин погасил евробонды на 661,34 млн долларов, выпущенные в 2015 году.
Платежи проводились 3 сентября, так как 1 сентября было выходным в Украине, а 2 сентября - выходной в США.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:05

Мир меняется на глазах.

Совокупный объем добычи PetroChina, Sinopec и China National Offshore Oil Corp. Ltd (CNOOC) составил в январе-июне 70,6 млрд кубометров, что на 9,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Таким образом, подъем показателя ускорился по сравнению с 9,1% во втором полугодии 2018 года и 3,7% в первом полугодии.
С учетом Sinopec и CNOOC во втором полугодии 2020 года Китай может выйти на третье место по объемам производства природного газа в мире, уступая только России и США.

Сразу добавлю по Украине. Расчеты enkorr.com.ua
В августе добыча природного газа в Украине снизилась на 4,7%, до 1,697 млрд куб. м, по сравнению с августом 2018 г. (1,781 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз».
За 8 месяцев 2019 г. добыча газа увеличилась на 1% (на 133 млн куб. м), до 13,885 млрд куб. м, по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 г. (13,752 млрд куб. м).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:16

  zzzzzz написав:
  daryaby807 написав:zzzzzz по Миталу надо реально что-то делать.....дышать нечем,особенно последнюю неделю по ночам!

Не спорю. Но тогда надо и Ахметова брать за тестикулы за Мариуполь

В Запорожье тоже уже скоро можно будет находиться только в противогазе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот не пойму какой смысл продавать долгосрочные бумаги, если учетную ставку планируют снизить в 2 раза через год-другой:
На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 сентября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,9 млрд грн. При этом ставки доходности были снижены еще 0,19-0,25 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - говорится в сообщении.

Больше всего денег поступило от продажи трехлетних бумаг.

Ставки доходности составили:

по трехмесячным ОВГЗ - 16,25%; (снижение на 25 базисных пунктов)
по однолетним ОВГЗ - 15,95% (снижение на 5 бп)
по трехлетним ОВГЗ - 16,0% (снижение на 19 бп).

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... stavku-nbu --- По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019-го составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:31

Зображення

Населення перестає бути нетто-продавцем валюти на готівковому ринку. +$57 млн за вісім місяців проти $1.3 млрд за цей же період 2018 року.

Динамика остатков по валютным сбережениям за этот же период.
данные НБУ. Динамика за год ( 7 мес)
2015 -4963
2016 -209
2017 -89
2018 -22
2019 +412 ( январь-июль )

( сразу сделаю оговорку, в этой статистике не только продажа,но и принудительная конвертация валютных вкладов при банкротстве банков)
Живите своим умом!
zzzzzz
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