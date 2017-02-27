Додано: Сер 04 вер, 2019 09:05

Мир меняется на глазах.



Совокупный объем добычи PetroChina, Sinopec и China National Offshore Oil Corp. Ltd (CNOOC) составил в январе-июне 70,6 млрд кубометров, что на 9,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Таким образом, подъем показателя ускорился по сравнению с 9,1% во втором полугодии 2018 года и 3,7% в первом полугодии.

С учетом Sinopec и CNOOC во втором полугодии 2020 года Китай может выйти на третье место по объемам производства природного газа в мире, уступая только России и США.



Сразу добавлю по Украине. Расчеты enkorr.com.ua

В августе добыча природного газа в Украине снизилась на 4,7%, до 1,697 млрд куб. м, по сравнению с августом 2018 г. (1,781 млрд куб. м). Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз».

За 8 месяцев 2019 г. добыча газа увеличилась на 1% (на 133 млн куб. м), до 13,885 млрд куб. м, по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 г. (13,752 млрд куб. м).

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