Кор.счета 57,2 млрд ( -0,8 млрд )
НБУ вчера купил 20 млн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:33
Кор.счета 57,2 млрд ( -0,8 млрд )
НБУ вчера купил 20 млн
Живите своим умом!
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:39
... за крок до перевороту думок ©
Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%[/quote]
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... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо! [/quote]
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- так, тільки більшість далі сидять ПОВНІСТЮ в баксі і....... очікують чергової кризи...
п. с.
... а тим часом місто Лева малює 15/22
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 04 вер, 2019 09:42, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:40
rasmus
Что тут не понятного, цель усадить пассажиров в длинный путь, а там инфляция и курсовая разница все проценты сьест.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:41
Лично знал братьев бизнесменов которые ходили в старой робе, ездили на гнилом опеле (одна машина была на 2 семьи), людям платили копейки, постоянно жаловались что нет денег. А когда у них сломалась программа учета (в экселе) и меня пригласили помочь, от цифр которые я там увидел офигел. Шизофрению никто не отменял, деньги из средства расчета у некоторых превращаются в самоцель, ради которой человек живет. Это больше для форума психиатров примеры.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:48
Кстати, завтра очередное заседание монетарного комитете НБУ по учетной ставке.
Учитывая громкие заявления президента о необходимости удешевления ставок по кредитам а именно по ипотеке, интересно насколько снизит ставку НБУ.
Очевидно что снижение будет. Очень вероятно что 0,5 п.п. , а может НБУ рискнет сразу на 1 п.п. снизить ставку ?
Живите своим умом!
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