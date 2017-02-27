RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1966196719681969

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 322
вище 25.65
48%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:33

Кор.счета 57,2 млрд ( -0,8 млрд )

НБУ вчера купил 20 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34985
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 7310 раз.
 
Профіль
31
6
2
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:39

... за крок до перевороту думок ©

Для чистоти розрахунку Я би ще відняв податок на прибуток з депо (здається 19%) та військовий збір 1,5%[/quote]
=====

... та я й відняв!
- давайте зробимо підрахуя разом))
- я відштовхувавсь від цифри/курсу 26
(можна брати курс 26,5)
- 26 000грн кладемо на депо під 17% = 30 420
- тобто 4 420%Брутто - 19,5% = 3558% + наших початкових 26 000грн = 29558
- тобто, курс має стрибнути до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо! [/quote]
===
  Alex2006 написав:Все верно, Алекс именно об этом и говорил в последние годы :)



- так, тільки більшість далі сидять ПОВНІСТЮ в баксі і....... очікують чергової кризи... :shock:

п. с.
... а тим часом місто Лева малює 15/22
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 04 вер, 2019 09:42, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6836
З нами з: 19.10.15
Подякував: 460 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:40

rasmus

Что тут не понятного, цель усадить пассажиров в длинный путь, а там инфляция и курсовая разница все проценты сьест.
serg_igorevich_2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:41

  freeze написав:Случай из жизни.
У тещи умер сосед сверху в квартире, мужичок лет 70, одинокий, без родственников, бывший доцент, ходил в старых брюках, в стоптанных сандалях и собирал бутылки и вторсырье.
Когда вызвали полицию для освидетельствования нашли в матраце больше милиона гривен.

Лично знал братьев бизнесменов которые ходили в старой робе, ездили на гнилом опеле (одна машина была на 2 семьи), людям платили копейки, постоянно жаловались что нет денег. А когда у них сломалась программа учета (в экселе) и меня пригласили помочь, от цифр которые я там увидел офигел. Шизофрению никто не отменял, деньги из средства расчета у некоторых превращаются в самоцель, ради которой человек живет. Это больше для форума психиатров примеры.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 06.04.16
Подякував: 717 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:48

Кстати, завтра очередное заседание монетарного комитете НБУ по учетной ставке.
Учитывая громкие заявления президента о необходимости удешевления ставок по кредитам а именно по ипотеке, интересно насколько снизит ставку НБУ.
Очевидно что снижение будет. Очень вероятно что 0,5 п.п. , а может НБУ рискнет сразу на 1 п.п. снизить ставку ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34985
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3399 раз.
Подякували: 7310 раз.
 
Профіль
31
6
2
  #<1 ... 1966196719681969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, IGNAT і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6690 1450992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 08:38
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1567, 1568, 1569
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15682 1868688
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 23:04
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16344)
04.09.2019 11:08
Былеты (1)
04.09.2019 10:56
Рынок ОВГЗ (1061)
04.09.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.