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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:41
Yuri_61 написав:
Плиз, дайте ссылку на инфу, сколько помесячно население Украины купило баксов и сколько продало в 2018 году и помесчно в 2019г.
Потому что пока я вижу парадокс: почему народ не покупает бакс сейчас, а покупает па 27.50?
Что за мазохим такой?
Имхо: не покупают сейчас, так как ждут что ещё будет дешеветь и ждут, курс не движется.
Покупают па27,5 , так как курс как на дрожжах каждый день ту зе мун.
потому что такие профаны по жизни как вы молятся по 8
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KOKS
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:44
Yuri_61 написав:
Плиз, дайте ссылку на инфу, сколько помесячно население Украины купило баксов и сколько продало в 2018 году и помесчно в 2019г.
Потому что пока я вижу парадокс: почему народ не покупает бакс сейчас, а покупает па 27.50?
Что за мазохим такой?
Имхо: не покупают сейчас, так как ждут что ещё будет дешеветь и ждут, курс не движется.
Покупают па27,5 , так как курс как на дрожжах каждый день ту зе мун.
Можливо населення просто не має за що купляти цей долар.
Читайте уважно форум. Шановний ZZZZZZ постив картинку.
Останні роки населення суттєво більше продавало ніж купляло, А в Квітні та Серпні цього року якраз навпаки.
Подивіться сюди viewtopic.php?p=4739004#p4739004
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:46
Yuri_61 Ви ще пошукайте таку ж інформацію по депозитам - і порівняти графіки ...
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:56
Yuri_61 написав:
Плиз, дайте ссылку на инфу, сколько помесячно население Украины купило баксов и сколько продало в 2018 году и помесчно в 2019г.
Потому что пока я вижу парадокс: почему народ не покупает бакс сейчас, а покупает па 27.50?
Что за мазохим такой?
Имхо: не покупают сейчас, так как ждут что ещё будет дешеветь и ждут, курс не движется.
Покупают па27,5 , так как курс как на дрожжах каждый день ту зе мун.
кто хотел скупились по 25,75 думая что это дно. А лишних денег откупаться на каждом локальном дне нет...
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vitaliian
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:57
KOKS написав:
потому что такие профаны по жизни как вы молятся по 8
а что на личности обязательно переходить?
па8 не будет, а вот па24.00 запросто, особенно с открытием рынка земли в Украине и амнистией капитала
да что там па24, там па 20 будет (но м.б. не долго.)
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Yuri_61
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:59
vitaliian написав: Yuri_61 написав:
Плиз, дайте ссылку на инфу, сколько помесячно население Украины купило баксов и сколько продало в 2018 году и помесчно в 2019г.
Потому что пока я вижу парадокс: почему народ не покупает бакс сейчас, а покупает па 27.50?
Что за мазохим такой?
Имхо: не покупают сейчас, так как ждут что ещё будет дешеветь и ждут, курс не движется.
Покупают па27,5 , так как курс как на дрожжах каждый день ту зе мун.
кто хотел скупились по 25,75 думая что это дно. А лишних денег откупаться на каждом локальном дне нет...
все облажались, кто больше, кто меньше.
А всё почему?
А надо было терпения набраться. ПОСПЕШИЛИ, форум насмешили.
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Yuri_61
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:06
паритет по евро в очередной раз откладывается, уже почти 1,102 (вчера было 1,093)
каждый сделает выводы для себя зачем НБУ выкупал вчера по 25,25 если на прошлой неделе покупал по 25,10 ?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:07
flyman написав:
банки піднімають % по депо грн
zzzzzz написав:
Кстати, завтра очередное заседание монетарного комитете НБУ по учетной ставке.
Учитывая громкие заявления президента о необходимости удешевления ставок по кредитам а именно по ипотеке, интересно насколько снизит ставку НБУ.
Очевидно что снижение будет. Очень вероятно что 0,5 п.п. , а может НБУ рискнет сразу на 1 п.п. снизить ставку ?
і зменшують для $.
щось знають.
Названия можете озвучить?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:12
yuri_m написав:
И Маркарову снова назначили министром финансов. Выходит всё правильно с их точки зрения делала? И Смолию ни слова против... Выходит и он действовал в русле новой власти. Тогда каким боком тут Порошенко и Ахметов? Давить же курс вниз начали не зимой-весной, а уже после выборов. Даже уже после инаугурации! К тому же Ахметов экспортер - на фига ему курс 25? Пытаетесь скрестить ужа и ежа.
похоже на договорняк, сейчас зарабатывают импортёры в какой то момент курс прыгнет чтобы заработали экспортёры. Импортеры тоже спонсировали выборы и потратились.
Yuri_61 написав:
все облажались, кто больше, кто меньше.
А всё почему?
А надо было терпения набраться. ПОСПЕШИЛИ, форум насмешили.
это 119е доказательство что курс как был рукотворный так им и остался, Украина не вошла в топ мировых экономик для такого укрепления, с другой стороны девал с 8 до 24 тоже вряд ли был объективно обоснованный.
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vitaliian
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:26
Yuri_61 написав: vitaliian написав: Yuri_61 написав:
Плиз, дайте ссылку на инфу, сколько помесячно население Украины купило баксов и сколько продало в 2018 году и помесчно в 2019г.
Потому что пока я вижу парадокс: почему народ не покупает бакс сейчас, а покупает па 27.50?
Что за мазохим такой?
Имхо: не покупают сейчас, так как ждут что ещё будет дешеветь и ждут, курс не движется.
Покупают па27,5 , так как курс как на дрожжах каждый день ту зе мун.
кто хотел скупились по 25,75 думая что это дно. А лишних денег откупаться на каждом локальном дне нет...
все облажались, кто больше, кто меньше.
А всё почему?
А надо было терпения набраться. ПОСПЕШИЛИ, форум насмешили.
... і я поспішив... - своїх 30% пА 26,35(середньозважений) купив...
- але, вже трішечки % відбив
- от перший долародепо буду забирати в 20-х числах цього місяця!(правда, він майже самий менший з усіх моїх долародепозитів)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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