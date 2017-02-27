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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1969197019711972

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 322
вище 25.65
48%
156
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 322
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:па8 не будет, а вот па24.00 запросто, особенно с открытием рынка земли в Украине и амнистией капитала
да что там па24, там па 20 будет (но м.б. не долго.)

Про рынок земли вчера написал большой пост, но его оперативно удалили! Поэтому краткое содержание будет сегодня. Если пойдет быстрая продажа земли, то почти все полученные деньги сразу же уйдут на погашение внешнего долга. Так прописано в соглашении о реструктуризации долгов от 2015 года, подписанных Яресько. Ведь вся полученная от продажи земли сумма сразу увеличит темпы роста ВВП, а в соглашении чем выше рост ВВП, тем больше надо выкладывать на погашение долгов. Причем от 3.5% в год рост этих выплат происходит по экспоненте! Так что не надо сильно губы раскатывать, что если в 2020 году как продадим сразу всю землю, так и заживем припеваючи... Продать-то можно, да только весь "мёд" мимо рта пройдет.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:34

  orest написав:А щодо села, то там вже не потрібно стільки людей. Це раніше для роботи колгоспу треба було цілу купу ГАЗонів 51,52, Колхід, які не їхали більше 60-100 км без ремонту, білорусів, Нив, Донів, які більше просипали ніж збирали. А для їх функціонування потрібно було десятки слюсарів-ремонтників, механізаторів. А скільки ковалів треба було для ремонту плугів, борон. Бурячок колгоспниці прополювали-просапували в ручну, Льон обертали для просушки, зимами "тьопали" серпами і чесали цвяками, забитими в дошку. Чого тільки вартували походи школярів сільських шкіл на збір врожаю... А поява Кіровця (КА 700), Т 150 викликала жах у фірманів (це люди, які керували возами (фірами) в які запрягали двох коней) і трактористів з білорусів, а КАМАЗи - у водіїв газонів...
Підозрюю, багато хто близько не знає про що мова.
А тепер не камази з кіровцями а джондіри з вольво-дафами... І при такій техніці колишньої кількості населення в селі не потрібно. І ні Порошенко, ні Зеленський, ні Кравчук з Кучмою тут ні при чому...

Я розумію про що ви, бо вже більше 50 років варюсь в цій кухні... Правда зараз частіше за кордоном... Як і нині! Що вам сказати... Людей може й не потрібно стільки, але спосіб в який їх зменшують не дуже людський! І не дуже цивілізований! І тим, хто залишається ще в тих селах те ж хочеться пожити нормальним життям, а не життям знаючого, що його вже списали за нєнадобностью!
Ну, і вони, ті сільські люди, вважають, що і форумчан забагато... колись були радянські газети по 2 копійки, які і перечитувати не потрібно та й скільки їх було в кожній хаті! Виписували по рознарядці! Щось та читали! А зараз навіщо селянам читати продвинутих форумчан, які таку галіматью буває пишуть! Одне й те саме через день! Деяких вже з нами і немає! Чи форумчани якісь особливі люди?!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Однім махом побівахом:
Міністерство фінансів до кінця дня погасить $661,34 млн за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігаціями), випущеними в 2015 році з терміном погашення у 2019-му, і погасить $444,36 млн відсотків, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Мінфіну у вівторок.
"Усі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої держпозики в сумі $661,34 млн, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОВДП, виплаченими у 2015 році та з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 і 2023 роках, буде здійснено сьогодні до кінця дня", - сказали в Мінфіні.
Як повідомлялося, зазначені єврооблігації були випущені у рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом, а також реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" та держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" (Дніпро).
Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами була встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Термін погашення єврооблігацій настає 1 вересня відповідного року - з 2019 до 2027 року.
Загальна сума першого купонного платежу становила $473,313 млн, другого, третього і четвертого - $505,429 млн, п'ятого, шостого і сьомого - по $444,4 млн. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/611009.html


Хоча якщо називати речі своїми іменами, то одні борги замінили іншими і можливо під більші %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:58

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента — это открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

Поддерживает евро сильная статистика по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в августе, по окончательной оценке, вырос сильнее прогноза, лучше ожиданий оказались и индексы Франции и Германии. Поддерживала евро и коррекционная динамика после удешевления евро к доллару до минимума с мая 2017 года во вторник.

Позднее в ходе торгов еще ожидается статистика из США. Так, американский минторг сообщит данные по состоянию торгового баланса США в июле, а позднее будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:04

  yuri_m написав:Если пойдет быстрая продажа земли, то почти все полученные деньги сразу же уйдут на погашение внешнего долга. Так прописано в соглашении о реструктуризации долгов от 2015 года, подписанных Яресько. Ведь вся полученная от продажи земли сумма сразу увеличит темпы роста ВВП, а в соглашении чем выше рост ВВП, тем больше надо выкладывать на погашение долгов. Причем от 3.5% в год рост этих выплат происходит по экспоненте! Так что не надо сильно губы раскатывать, что если в 2020 году как продадим сразу всю землю, так и заживем припеваючи... Продать-то можно, да только весь "мёд" мимо рта пройдет.


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/3/651219/
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:17

  Zebra написав:Зашёл в пивденный, стал в очередь, передомной сдавали $30к - и это в областном центре до 300к, сделал вывод, что это ещё не дно.

вообще не показатель ... человек захотел купить что-то за гривну
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:до 29,55 щоб зовсім не отримати зиску від гривнедепо!
тут хтось регулярно публікував подібні підрахунки у табличці помісячно ...нажль не памятаю хто, давно не бачив цих табличок . Ви можете перейняти ініціативу і постити кожен місяць :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:вообще не показатель ... человек захотел купить что-то за гривну

Богдан вирішив повторити мальдівську подорож попередників, бо у Франції щось не те.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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