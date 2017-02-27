Додано: Сер 04 вер, 2019 12:34

orest написав: А щодо села, то там вже не потрібно стільки людей. Це раніше для роботи колгоспу треба було цілу купу ГАЗонів 51,52, Колхід, які не їхали більше 60-100 км без ремонту, білорусів, Нив, Донів, які більше просипали ніж збирали. А для їх функціонування потрібно було десятки слюсарів-ремонтників, механізаторів. А скільки ковалів треба було для ремонту плугів, борон. Бурячок колгоспниці прополювали-просапували в ручну, Льон обертали для просушки, зимами "тьопали" серпами і чесали цвяками, забитими в дошку. Чого тільки вартували походи школярів сільських шкіл на збір врожаю... А поява Кіровця (КА 700), Т 150 викликала жах у фірманів (це люди, які керували возами (фірами) в які запрягали двох коней) і трактористів з білорусів, а КАМАЗи - у водіїв газонів...

Підозрюю, багато хто близько не знає про що мова.

А тепер не камази з кіровцями а джондіри з вольво-дафами... І при такій техніці колишньої кількості населення в селі не потрібно. І ні Порошенко, ні Зеленський, ні Кравчук з Кучмою тут ні при чому... А щодо села, то там вже не потрібно стільки людей. Це раніше для роботи колгоспу треба було цілу купу ГАЗонів 51,52, Колхід, які не їхали більше 60-100 км без ремонту, білорусів, Нив, Донів, які більше просипали ніж збирали. А для їх функціонування потрібно було десятки слюсарів-ремонтників, механізаторів. А скільки ковалів треба було для ремонту плугів, борон. Бурячок колгоспниці прополювали-просапували в ручну, Льон обертали для просушки, зимами "тьопали" серпами і чесали цвяками, забитими в дошку. Чого тільки вартували походи школярів сільських шкіл на збір врожаю... А поява Кіровця (КА 700), Т 150 викликала жах у фірманів (це люди, які керували возами (фірами) в які запрягали двох коней) і трактористів з білорусів, а КАМАЗи - у водіїв газонів...Підозрюю, багато хто близько не знає про що мова.А тепер не камази з кіровцями а джондіри з вольво-дафами... І при такій техніці колишньої кількості населення в селі не потрібно. І ні Порошенко, ні Зеленський, ні Кравчук з Кучмою тут ні при чому...

Я розумію про що ви, бо вже більше 50 років варюсь в цій кухні... Правда зараз частіше за кордоном... Як і нині! Що вам сказати... Людей може й не потрібно стільки, але спосіб в який їх зменшують не дуже людський! І не дуже цивілізований! І тим, хто залишається ще в тих селах те ж хочеться пожити нормальним життям, а не життям знаючого, що його вже списали за нєнадобностью!Ну, і вони, ті сільські люди, вважають, що і форумчан забагато... колись були радянські газети по 2 копійки, які і перечитувати не потрібно та й скільки їх було в кожній хаті! Виписували по рознарядці! Щось та читали! А зараз навіщо селянам читати продвинутих форумчан, які таку галіматью буває пишуть! Одне й те саме через день! Деяких вже з нами і немає! Чи форумчани якісь особливі люди?!