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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1971197219731974

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 323
вище 25.65
49%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:04

  Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году

вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 :) а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню
с 2 грн до 5 грн,
с 5 до 8,
с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была )
потом до 36 потом
до 21-22 потом до 27-29
я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:48

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 57 257(58 045,09 - 788,08(+ 654,91)) млн.
Загальна ліквідність 57 257 + 13 849 - 0 = 71 106(71 744,09 − 638,09(- 340,09)) млн. гривень.

НБУ вчора купив валюти на 505 млн. грн, десь стандартні 20 млн.$. Автономні чинники забрали - 1 143 млн. грн. І таки знову!!! Сьогодні вшосте поспіль забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 382 млн. грн. І знову забрали ліквідності на -1 508 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сушать і готівку і коррахунки. Хоча з 3 числа обіцяли почати фінансування пенсійних виплат цього місяця! Десь бачив що вже налили 500 млн. грн.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65720,22(65687,78) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2478,95.

Зміни ліквідності незначні, тому, що писали вчора, без змін підходить і для сьогодні. Ліквідность достатньо для росту курсу. Її достатньо і для проведення наступного аукціону ОВДП, без якихось додаткових продажів валюти. Факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти, які вже виконали в цьому місяці, знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.

:idea: Цікавинка: звідси https://news.finance.ua/ua/news/-/44160 ... 2019-rotsi
Мали виплатити - 3 вересня Україна повинна буде заплатити МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня ще 295,5 млн СПЗ.
А, здається що, виплатили все вчора. Що, не мали змоги якось заробити на тих 295,5 млн СПЗ до 13 вересня, що виплатили передчасно :?:

Доляр сьогодні зовсім трохи втратив на - 0,045(+ 3,65) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,26(25,305) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65720,22 млн. грн., підросло на 13,47%(13,41%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили трошки більше на суму 83,2 млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Та, саме цікаве завтра і післязавтра.
По перше, завтра зміна облікової ставки рефінансування. Я міркував, що до вирішення питання із співпрацею з МВФ не треба зовім чіпати ставку, або знизити на пів відсотка. Та позитив з обранням КабМіну, та величини ставки прибутку за річними ОВДП (вчора було 15,95%) я таки за те, що зменьшать на цілий відсоток - до 16% річних.
По друге, десь після пʼятого числа кожного місяця коррахунки падають нижче нормативу ліквідності і вже цого місяця очікувано (видно з поточного графіку дуже довго вгорі) мають піти униз. А тут налили додаткової ліквідності на 6,3 млрд.грн. з ОВДП. То що ж воно буде?
А буде те, що в третіх, в пятницю тендер НБУ з корегування ліквідності. НБУ має залучити двотижневі сертифікати під нову ставку! До відома, банкам повернуть 25,397 млрд. гривень попереднього залучення!

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 04 вер, 2019 15:58, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:56

  yama написав:
  Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году

вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 :) а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню
с 2 грн до 5 грн,
с 5 до 8,
с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была )
потом до 36 потом
до 21-22 потом до 27-29
я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...


Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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