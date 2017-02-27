Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году
вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню с 2 грн до 5 грн, с 5 до 8, с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была ) потом до 36 потом до 21-22 потом до 27-29 я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Коррахунки - 57 257(58 045,09 - 788,08(+ 654,91)) млн. Загальна ліквідність 57 257 + 13 849 - 0 = 71 106(71 744,09 − 638,09(- 340,09)) млн. гривень.
НБУ вчора купив валюти на 505 млн. грн, десь стандартні 20 млн.$. Автономні чинники забрали - 1 143 млн. грн. І таки знову!!! Сьогодні вшосте поспіль забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 382 млн. грн. І знову забрали ліквідності на -1 508 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сушать і готівку і коррахунки. Хоча з 3 числа обіцяли почати фінансування пенсійних виплат цього місяця! Десь бачив що вже налили 500 млн. грн.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65720,22(65687,78) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2478,95.
Зміни ліквідності незначні, тому, що писали вчора, без змін підходить і для сьогодні. Ліквідность достатньо для росту курсу. Її достатньо і для проведення наступного аукціону ОВДП, без якихось додаткових продажів валюти. Факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти, які вже виконали в цьому місяці, знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.
Цікавинка: звідси https://news.finance.ua/ua/news/-/44160 ... 2019-rotsi Мали виплатити - 3 вересня Україна повинна буде заплатити МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня ще 295,5 млн СПЗ. А, здається що, виплатили все вчора. Що, не мали змоги якось заробити на тих 295,5 млн СПЗ до 13 вересня, що виплатили передчасно
Доляр сьогодні втратив - 4,5(+ 3,65) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,26(25,305) грн./$.
PPS Та, саме цікаве завтра і післязавтра. По перше, завтра зміна облікової ставки рефінансування. Я міркував, що до вирішення питання із співпрацею з МВФ не треба зовім чіпати ставку, або знизити на пів відсотка. Та позитив з обранням КабМіну, та величини ставки прибутку за річними ОВДП (вчора було 15,95%) призвели до того, що я таки за те, що ставку зменьшать на цілий відсоток - до 16% річних. По друге, десь після пʼятого числа кожного місяця і до десятого коррахунки падають нижче нормативу ліквідності і, вже цого місяця очікувано (видно з поточного графіку дуже довго вгорі), мають піти униз. А тут налили додаткової ліквідності на 6,3 млрд.грн. з ОВДП. То що ж воно буде? А буде те, що в третіх, в п'ятницю тендер НБУ з корегування ліквідності. НБУ має залучити двотижневі сертифікати під нову ставку! До відома, банкам повернуть 25,397 млрд. гривень попереднього залучення!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 04 вер, 2019 17:05, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году
вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню с 2 грн до 5 грн, с 5 до 8, с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была ) потом до 36 потом до 21-22 потом до 27-29 я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...
Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
... тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше) - але, хто тоді за тих 200Кгрн купив доляра і тримав до сьогодні, то..... - скільки тоді курс був 1,8?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
А є реально хоч одна людина , яка зберігала в гривні все ці роки ну нехай 1000 баксів на 1996 рік ? Щось дуже сумніваюся ... Є така книжка "1 трильйон доларів" - за 500 років під в середньому 4 % назбиралося ... Але то фантастика ...
В Печерском райсуде Киева утвердили решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его проведут в рамках расследования злоупотребления служебными полномочиями.
"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
freeze написав:Случай из жизни. У тещи умер сосед сверху в квартире, мужичок лет 70, одинокий, без родственников, бывший доцент, ходил в старых брюках, в стоптанных сандалях и собирал бутылки и вторсырье. Когда вызвали полицию для освидетельствования нашли в матраце больше милиона гривен. Прямо по Ильфу и Петрову.
А что вас, собсно, смущает, что надо было тот миллион потратить на новые брюки, баб и водку?.. Ну был у деда миллион. Так он же не собирался умирать в 70. После 70 тоже надо на что-то жить, и лечиться, а новых доходов не предвиделось.
Да нет, это стиль жизни, судя по одежде и собирательству. К тому же, если он был доцентом, у него должна быть пенсия заметно выше средней. Есть такая категория городских сумасшедших.
Долярчик написав:тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше) - але, хто тоді за тих 200Кгрн купив доляра і тримав до сьогодні, то..... - скільки тоді курс був 1,8?
Хто мав 10 Кгрн отримав би 660 Кгрн. Купивши $ і протримавши їх під 10% середньому сума би збільшилась в 9 раз від 5682$, а курс 1,76, то мав би 50,8 к$, що трохи краще.