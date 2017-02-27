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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1971197219731974

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 323
вище 25.65
49%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
71
Всього голосів : 323
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:04

  Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году

вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 :) а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню
с 2 грн до 5 грн,
с 5 до 8,
с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была )
потом до 36 потом
до 21-22 потом до 27-29
я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:48

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 57 257(58 045,09 - 788,08(+ 654,91)) млн.
Загальна ліквідність 57 257 + 13 849 - 0 = 71 106(71 744,09 − 638,09(- 340,09)) млн. гривень.

НБУ вчора купив валюти на 505 млн. грн, десь стандартні 20 млн.$. Автономні чинники забрали - 1 143 млн. грн. І таки знову!!! Сьогодні вшосте поспіль забралили готівки з оббігу, додавши коррахунки на + 382 млн. грн. І знову забрали ліквідності на -1 508 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Сушать і готівку і коррахунки. Хоча з 3 числа обіцяли почати фінансування пенсійних виплат цього місяця! Десь бачив що вже налили 500 млн. грн.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65720,22(65687,78) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2478,95.

Зміни ліквідності незначні, тому, що писали вчора, без змін підходить і для сьогодні. Ліквідность достатньо для росту курсу. Її достатньо і для проведення наступного аукціону ОВДП, без якихось додаткових продажів валюти. Факторів, які б стримували ріст, окрім продажів НБУ, я не бачу. А ось навпаки, великі зовнішні виплати валюти, які вже виконали в цьому місяці, знизять співвідношення грошових агрегатів до золотовалютних резервів, аж до МВФ, або якихось інших нових запозичень.

:idea: Цікавинка: звідси https://news.finance.ua/ua/news/-/44160 ... 2019-rotsi
Мали виплатити - 3 вересня Україна повинна буде заплатити МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня ще 295,5 млн СПЗ.
А, здається що, виплатили все вчора. Що, не мали змоги якось заробити на тих 295,5 млн СПЗ до 13 вересня, що виплатили передчасно :?:

Доляр сьогодні втратив - 4,5(+ 3,65) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,26(25,305) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65720,22 млн. грн., підросло на 13,47%(13,41%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили трошки більше на суму 83,2 млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Та, саме цікаве завтра і післязавтра.
По перше, завтра зміна облікової ставки рефінансування. Я міркував, що до вирішення питання із співпрацею з МВФ не треба зовім чіпати ставку, або знизити на пів відсотка. Та позитив з обранням КабМіну, та величини ставки прибутку за річними ОВДП (вчора було 15,95%) призвели до того, що я таки за те, що ставку зменьшать на цілий відсоток - до 16% річних.
По друге, десь після пʼятого числа кожного місяця і до десятого коррахунки падають нижче нормативу ліквідності і, вже цого місяця очікувано (видно з поточного графіку дуже довго вгорі), мають піти униз. А тут налили додаткової ліквідності на 6,3 млрд.грн. з ОВДП. То що ж воно буде?
А буде те, що в третіх, в п'ятницю тендер НБУ з корегування ліквідності. НБУ має залучити двотижневі сертифікати під нову ставку! До відома, банкам повернуть 25,397 млрд. гривень попереднього залучення!

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 04 вер, 2019 17:05, всього редагувалось 7 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:56

  yama написав:
  Yuri_61 написав:кто больше, кто меньше налажал с покупкой бакса в этом году

вы про дедушку страницу две выше читали ? так вот не всем на форуме уже 70 :) а копить на старость или на "поступления детей в колледж " в гривнах как то стремно так как даже я помню
с 2 грн до 5 грн,
с 5 до 8,
с 8 до 13-16-18 ( ну около того долго там болтанка была )
потом до 36 потом
до 21-22 потом до 27-29
я еще помню батон по 50 украинских копеек , на гривну было 2 батона хлеба, потом понеслась ...


Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:33

... за крок до перевороту думок ©

  Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.

... тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше)
- але, хто тоді за тих 200Кгрн купив доляра і тримав до сьогодні, то.....
- скільки тоді курс був 1,8? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А є реально хоч одна людина , яка зберігала в гривні все ці роки ну нехай 1000 баксів на 1996 рік ? Щось дуже сумніваюся ... Є така книжка "1 трильйон доларів" - за 500 років під в середньому 4 % назбиралося ... Але то фантастика ...
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:52

интересно налик не идет за межбанком ...
драг металлы дорожают
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:49

В Печерском райсуде Киева утвердили решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его проведут в рамках расследования злоупотребления служебными полномочиями.

"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.



Норм, накануне визита МВФ :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:41

  Ой+ написав:Однім махом побівахом:
...
Хоча якщо називати речі своїми іменами, то одні борги замінили іншими і можливо під більші %.

Альтернативой был дефолт.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:47

  sergey_sryvkin написав:
  freeze написав:Случай из жизни.
У тещи умер сосед сверху в квартире, мужичок лет 70, одинокий, без родственников, бывший доцент, ходил в старых брюках, в стоптанных сандалях и собирал бутылки и вторсырье.
Когда вызвали полицию для освидетельствования нашли в матраце больше милиона гривен.
Прямо по Ильфу и Петрову.
А что вас, собсно, смущает, что надо было тот миллион потратить на новые брюки, баб и водку?.. :)
Ну был у деда миллион. Так он же не собирался умирать в 70. После 70 тоже надо на что-то жить, и лечиться, а новых доходов не предвиделось.

Да нет, это стиль жизни, судя по одежде и собирательству. К тому же, если он был доцентом, у него должна быть пенсия заметно выше средней. Есть такая категория городских сумасшедших.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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