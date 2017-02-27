Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
... тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше)
Без капитализации 200*(1+0.2*23) = 1120 кгрн С капитализацией 200*(1.2^23) = 13249 кгрн (почти в 5 раз перекрывает девальвацию с 1.8 до 25)
В Печерском райсуде Киева утвердили решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его проведут в рамках расследования злоупотребления служебными полномочиями.
"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Starikan написав:Да нет, это стиль жизни, судя по одежде и собирательству. К тому же, если он был доцентом, у него должна быть пенсия заметно выше средней. Есть такая категория городских сумасшедших.
Знаменитий російський математик-відлюдник Григорій Перельман через рік після того, як йому присудили Премію тисячоліття за доказ теорії Пуанкаре, пояснив, чому він відмовився від грошової частини премії в 1 мільйон доларів. Як відомо, Перельман мешкає разом з матір'ю у "хрущовці" в Санкт-Петербурзі, спілкується лише з кількома наближеними, зрідка виходить з авоською в магазин. Коли стало відомо, що він відмовився від нагороди, журналісти десятками чергували біля його під'їзду, але нікому так і не вдалося взяти у генія інтерв'ю. На запитання, чому Перельман відмовився від мільйона, він відповів: мовляв, що таке мільйон доларів для людини, яка керує Всесвітом? https://tsn.ua/svit/perelman-poyasniv-c ... vitom.html
sergey_sryvkin написав:Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.
Зараз, наприклад, реально 12%.
В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.