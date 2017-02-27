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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1972197319741975

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:00

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік, то за цей час також з першої гривні стало би 66 грн., що доганяє ріст золота в матрасі чи ще де.
... тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше)

Без капитализации 200*(1+0.2*23) = 1120 кгрн
С капитализацией 200*(1.2^23) = 13249 кгрн (почти в 5 раз перекрывает девальвацию с 1.8 до 25)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:04

  zzzzzz написав:
В Печерском райсуде Киева утвердили решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его проведут в рамках расследования злоупотребления служебными полномочиями.

"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.



Норм, накануне визита МВФ :mrgreen: :mrgreen:

А чё... в инвалидном возике чартером МАУ
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Да нет, это стиль жизни, судя по одежде и собирательству. К тому же, если он был доцентом, у него должна быть пенсия заметно выше средней. Есть такая категория городских сумасшедших.


Знаменитий російський математик-відлюдник Григорій Перельман через рік після того, як йому присудили Премію тисячоліття за доказ теорії Пуанкаре, пояснив, чому він відмовився від грошової частини премії в 1 мільйон доларів.
Як відомо, Перельман мешкає разом з матір'ю у "хрущовці" в Санкт-Петербурзі, спілкується лише з кількома наближеними, зрідка виходить з авоською в магазин. Коли стало відомо, що він відмовився від нагороди, журналісти десятками чергували біля його під'їзду, але нікому так і не вдалося взяти у генія інтерв'ю.
На запитання, чому Перельман відмовився від мільйона, він відповів: мовляв, що таке мільйон доларів для людини, яка керує Всесвітом? https://tsn.ua/svit/perelman-poyasniv-c ... vitom.html

Зображення
У Миколаєві фотографію видатного математика Перельмана використали в політичній рекламі для створення образу пенсіонера-жебрака. https://tsn.ua/ukrayina/u-mikolayevi-vs ... onera.html

З другого боку знав львівську професорку, яка ще за життя за 50 к$ купила собі місце на Личаківському, хоча одягом не шикувала. Кожен сходить з розуму як може.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:48

  Ой+ написав:Наша найкрасивіша нещодавно розміняла 24 рік, то у 96 р. 20 грн. рівно 1 г банківського золота, а зараз 1300. Хоча, якщо не в матрасі а в середньому під 20 % на рік,


Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.

Зараз, наприклад, реально 12%.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.

Зараз, наприклад, реально 12%.


В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:42

  hxbbgaf написав:Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?

Поки що 1563... Це те ж цифри вражаючі! Думаю і ваші цифри будуть, але пізніше!
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:53

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:тобто, хто мав 200Кгрн - і тримав під середньозважених 20% - мав би на моменті 660Кгрн(з капіталізацією ще більше)
- але, хто тоді за тих 200Кгрн купив доляра і тримав до сьогодні, то.....
- скільки тоді курс був 1,8?


Хто мав 10 Кгрн отримав би 660 Кгрн. Купивши $ і протримавши їх під 10% середньому сума би збільшилась в 9 раз від 5682$, а курс 1,76, то мав би 50,8 к$, що трохи краще.

блін не люблю я оці кг\РН ну блін же ж освідчені люди пишіть освічено ! головне не лінь переключити розкладку клавіатури щоб набрати знак долара ,а от вдарити 000 важко . Такі ребуси розшифровувати важко. Давайте проміжні підрахунки. Не забувайте той факт що деякі вклади з банків у доларах видавали гривнями по не вигідному курсу. Або доларами але через 3 роки після фактичного банкрутства банку .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:58

Стремно как-то в мире.

Американские индексы полгода болтаются в боковике. А тем временем драгоценные металлы набирают скорость роста.
Золото за полгода +20% за сегодня +0,46%
Серебро за полгода +31% за сегодня +2,35%
Платина +3,48%
Палладий вообще улетел и готовится обновить исторический рекорд в 1600 долларов
Живите своим умом!
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