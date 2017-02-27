Додано: Чет 05 вер, 2019 09:04

Surfer написав: Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.

... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала . Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала

есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телупоясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .