Surfer написав:Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один. ... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала .
есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телу поясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
sergey_sryvkin написав:Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.
Зараз, наприклад, реально 12%.
В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.
Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..