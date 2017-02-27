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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1974197519761977>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:04

  Surfer написав:Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.
... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала :wink: .

есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телу :mrgreen: поясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:20

  zzzzzz написав:Украина готовится к приезду миссии МВФ

Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой
https://biz.nv.ua/finance/v-kieve-oblil ... 41005.html

Згорів сарай, гори і хата

25.15-25.18/25.23-25.27
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой

Ни в коей мере не претендую на роль следователя, но бросилась в глаза одна фраза:
Из-за пожара повреждены двери подъезда.

Эта фраза дает повод подозревать соседей, которых достали чудеса парковки, тем более, что чужим туда попасть было сложно.

ЗЫ Я такие методы не одобряю.
ЗЗЫ Журналисты в своем репертуаре. Заголовок тексту не соответствует.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:38

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой

Ни в коей мере не претендую на роль следователя, но бросилась в глаза одна фраза:
Из-за пожара повреждены двери подъезда.

Эта фраза дает повод подозревать соседей, которых достали чудеса парковки, тем более, что чужим туда попасть было сложно.

ЗЫ Я такие методы не одобряю.
ЗЗЫ Журналисты в своем репертуаре. Заголовок тексту не соответствует.

Там забор который можно нефик перелезть. Владимирская 69 ,зайдите в гугл-карты посмотрите на нижнюю арку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:50

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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:53

  zzzzzz написав:Зображення
не дождетесь! :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:55



Мутняк какой-то. Или соподельники привет ей шлют, или для британцев основания организовывает, чтобы экстрадиции избежать. Вариантов много.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:56

  tumos написав:


Мутняк какой-то. Или соподельники привет ей шлют, или для британцев основания организовывает, чтобы экстрадиции избежать. Вариантов много.

Да, может и такой вариант .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:02

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.

Зараз, наприклад, реально 12%.


В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.


Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:07

  zzzzzz написав:Украина готовится к приезду миссии МВФ

Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой
https://biz.nv.ua/finance/v-kieve-oblil ... 41005.html



-Ой, люди добрые, смотрите что делается, политически преследуют, угрожают мне и моей семье, страшно очень за жизнь мою. Нет не приеду я на допросы и расследования , чего доброго убьют ещё.
Теперь уже точно не вернусь
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