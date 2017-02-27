Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:58
Украина готовится к приезду миссии МВФ
Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:04
есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телу поясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:20
Згорів сарай, гори і хата
25.15-25.18/25.23-25.27
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:55
Мутняк какой-то. Или соподельники привет ей шлют, или для британцев основания организовывает, чтобы экстрадиции избежать. Вариантов много.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:56
Да, может и такой вариант .
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:02
Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:09
Вчера произошли изменения по остаткам ОВГЗ.
Общий объем гривневых ОВГЗ сократился на 4,2 млрд.грн
Нерезы сократили на 1,15 млрд.грн
Физики и юрики сократили вложения на 0,3 млрд, остальное банки.
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
полёт на 26..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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