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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
полёт на 26..
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:35
sergey_sryvkin написав: Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.
Зараз, наприклад, реально 12%.
В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.
Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..
Шо то смотрю проценты потихоньку смотрят вниз
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