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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1974197519761977

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

полёт на 26..
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:35

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Де ви бачили "в середньому під 20 % на рік" ?.. Такi вiдсотки бували тiльки 2-3 роки пiд час криз.

Зараз, наприклад, реально 12%.


В мене, напевно, за 23 роки в середньому були вищі %, на початку 0-х 36 % давали, 2009-2016 вся гривня під вищий ніж 20% % лежала, зараз основна грн. під 16 % чистих на безналогових розміщена. Тому певні роки, що % був нижчий за 20% компенсовувались роками з вищим %. Тим більше, коли є щомісячна виплата, то 18,5% дає 20% в рік.


Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..

Шо то смотрю проценты потихоньку смотрят вниз :(
Vadim V
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