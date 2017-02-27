Уважаемые форумчане, просьба придерживаться валютной тематики в этом разделе. Оффтоп обсуждения к этому посту будут удаляться. Напоминаю, обсудить происшествия и политические нюансы можно в другой теме: Політичні дискусії .
zzzzzz написав:Кстати, завтра очередное заседание монетарного комитете НБУ по учетной ставке. Учитывая громкие заявления президента о необходимости удешевления ставок по кредитам а именно по ипотеке, интересно насколько снизит ставку НБУ. Очевидно что снижение будет. Очень вероятно что 0,5 п.п. , а может НБУ рискнет сразу на 1 п.п. снизить ставку ?
банки піднімають % по депо грн і зменшують для $. щось знають.
Investor_K написав:Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?
А почему именно под 14%? На 3 месяца есть ставки и повыше: Аккорд 17,25% Мисто 17% Альянс 16,5% Форвард 16,5% Универсал 16,25% Коминвест 16% Агропросперис 16% Клиринговый дом 16% Сiч 15,75% Земельный капитал 15,5%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.09.2019............2534,2521 Доллар прибавил 8 копеек. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Рано набрав обороты, за час прибавили еще 4 копейки и остановились. Постояв около часа на месте, развернулись и пошли вниз. На данный момент опустились уже ниже открытия. Ликвидность выросла за счет вливания казначейства, объемы которого значительно превысили погашение облигаций. Часть этих средств сразу оказалась на овернайтах. НБУ вчера на рынок не выходил.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 03.09.2019 Усього, млн дол. США 369.7 Ко вторнику объемы вернулись к привычным.
Surfer написав:Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один. ... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала .
есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телу поясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .
Так вы про рубашку к телу и матрасы с деньгами или про депозиты ? Что проще "вернуть" даже с оккупированных территорий и выжженой земли - матрас денег , золото под грушей, банковские ячейки туда же, которые фиг вывезешь через вновь возникшие КПП и новые порядки или "какую то запись" в общеукраинском реестре вкладчиков , подтверждающую действительность твоих сбережений где бы ты не находился ?
И в целом стройность мысли поражает , в одном тексте : "Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная" и тут же "Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше ." Ну браво , нет слов. Ну зато отлично продемонстрирован ход "мысли" подгрушника, золотовкладчика, заматрасника. Одни эмоциональные, зачастую взаимоисключающие, посылы.
Утром 25-375 свечка вверх,потом резко вниз, на 12 часов 25-30, сейчас на моменте -
25,2110 .
Непонятно,то ли крупный слив-залив, то ли еще что-то.
Нервы стада оленей, т.е. нас с вами, закупившихся дорогой валютой, напряжены до предела,
будет ли осенний завал курса, и если да,
то не ограничится ли все скромными качелями ?
Ясно одно,что ничего не ясно, раньше все было предсказуемо, экономика потихоньку деградировала себе,страна жила только на заемных деньгах, и вектор валют был однозначен.
Поэтому позволю себе повторить, то,что писал несколько десятков страниц назад:
Вопрос - сбудутся ли прогнозы насчет витка мирового фин-экономического кризиса. Если,да,то это будет первый кризис который предсказали массово И в таком случае, гривна спикирует до курса 35 (в относительно короткий период времени). Это негативный прогноз.
Есть и оптимистический прогноз. Третий майдан в стране нынешним летом ( полная перезагрузка всей системы госуправления,правда с сохранением олигархо-монопольных основ экономики), основанный , к слову, впервые не на мнении меньшинства населения, а на мнении большинства ( что внушает оптимизм) реально может стать стартером экономики качественнно совсем иного уровня, измененных правил игры, частичного захода инвестиционного капитала в страну, затыкание дыр в днище экономического кораблика ( таможня, тендеры и еще воз и маленькая тележка всего) ,запуск потребительского спроса и деловой активности, земельные деньги уже следующим летом прогнозированное,а не хаотическое сотрудничество с междунар.фин.орг.и т.п. Курс в таком случае через небольшой осенний отскок до 26, 26 с копейками со временем будет стремиться к 22-23.
Есть и умеренный прогноз. Олигархо-монопольная система остается в целости и сохранности, вопросы военной стабилизации также пока что остаются открытыми ( а это барьер на пути полного мощного притока ПИИ). Поэтому успех изменений будет весьма ограниченным. А это означает медленную (намного более медленную чем при предыдущих пацанах) девальвационную направленность. В таком случае осенью курс подберется к 27, и в обозримом будущем будет стремиться к 28 - 28-50.
П.С. :
МБ уже -25,2037
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 05 вер, 2019 12:00, всього редагувалось 2 разів.