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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1975197619771978>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:53

  zzzzzz написав:Украина готовится к приезду миссии МВФ

Сегодня ночью в Киеве сожгли автомобиль зарегестрированный на невестку Гонтаревой
https://biz.nv.ua/finance/v-kieve-oblil ... 41005.html


Уважаемые форумчане, просьба придерживаться валютной тематики в этом разделе.
Оффтоп обсуждения к этому посту будут удаляться.
Напоминаю, обсудить происшествия и политические нюансы можно в другой теме: Політичні дискусії .
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:55

Не знаю як вас, а мене всі ці +- 10/15 коп вже абсолютно не хвилюють, курс коливаєтья, буде ще і вищий і нижчий, тому спокуха 8) :!:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спрос на гривну - валюту платежа.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:10

  Rainbow написав:Не знаю як вас, а мене всі ці +- 10/15 коп вже абсолютно не хвилюють, курс коливаєтья, буде ще і вищий і нижчий, тому спокуха 8) :!:


Пока выше 26 не поднимемся это не будет никого волновать, ближе к 27 волнение усилится, в районе 28 будет слышен стук капыт. На отметке 29 пронесется табун оленей :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:14

  Vadim V написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Кстати, завтра очередное заседание монетарного комитете НБУ по учетной ставке.
Учитывая громкие заявления президента о необходимости удешевления ставок по кредитам а именно по ипотеке, интересно насколько снизит ставку НБУ.
Очевидно что снижение будет. Очень вероятно что 0,5 п.п. , а может НБУ рискнет сразу на 1 п.п. снизить ставку ?

банки піднімають % по депо грн і зменшують для $.
щось знають.
Названия можете озвучить?

приват, абанк, універсал...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4739739#p4739739

  lubopytnaya написав:
  Investor_K написав:Что лучше - депозит на 3 месяца под 14% или вложиться в бакс на эти три месяца?

А почему именно под 14%? :shock:
На 3 месяца есть ставки и повыше:
Аккорд 17,25%
Мисто 17%
Альянс 16,5%
Форвард 16,5%
Универсал 16,25%
Коминвест 16%
Агропросперис 16%
Клиринговый дом 16%
Сiч 15,75%
Земельный капитал 15,5%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.09.2019............2534,2521
Доллар прибавил 8 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Рано набрав обороты, за час прибавили еще 4 копейки и остановились. Постояв около часа на месте, развернулись и пошли вниз. На данный момент опустились уже ниже открытия.
Ликвидность выросла за счет вливания казначейства, объемы которого значительно превысили погашение облигаций. Часть этих средств сразу оказалась на овернайтах.
НБУ вчера на рынок не выходил.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.09.2019
Усього, млн дол. США 369.7
Ко вторнику объемы вернулись к привычным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:51

  yama написав:
  Surfer написав:Да все они освідченно пишуть, это вас просто бомбит от факта упущенных возможностей, в силу своей неосвидченности, но вы тут такой не один.
... несмотря ни на что, а гриша за это время хорошо поработала :wink: .

есть категория людей которые считают что своя рубашка ближе к телу :mrgreen: поясню ваши депозиты в гривне ( как и в любой другой валюте) это всего лишь запись в банке где-то на сервере ну еще у вас есть какой-то договор. Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная , например у тех кто спешно бежал из временно оккупированных территорий или жил там возникали проблемы как с обналичкой денег с карт так и с выводом денег с депозитов . и такие черные лебеди за 20 лет возможны . Кто мог предвидеть Крым и эти недо республики ? А там даже банковские ячейки разворовали . Недай боже завтра обявят какую-то Закарпатскую народную республику или путин нападет - да да все расслабились - все уже считают что это невероятно, но царю пофиг на все у него никем неограниченная власть и ничто ему не угрожает . В 2014 году например почему то эту угрозу воспринимали более серьезно , а что поменялось в голове у царя ? вы его лично знаете - нет ... Это как один из факторов - об упущенной выгоде. Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше .


Так вы про рубашку к телу и матрасы с деньгами или про депозиты ? Что проще "вернуть" даже с оккупированных территорий и выжженой земли - матрас денег , золото под грушей, банковские ячейки туда же, которые фиг вывезешь через вновь возникшие КПП и новые порядки или "какую то запись" в общеукраинском реестре вкладчиков , подтверждающую действительность твоих сбережений где бы ты не находился ?

И в целом стройность мысли поражает , в одном тексте :
"Но на столь большом промежутке времени все в банках (и в гривне ) штука опасная"
и тут же
"Хотя да в теории на боооольшом промежутке гривнедепо лучше ."
Ну браво , нет слов. Ну зато отлично продемонстрирован ход "мысли" подгрушника, золотовкладчика, заматрасника. Одни эмоциональные, зачастую взаимоисключающие, посылы.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На МБ американские горки:

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

Утром 25-375 свечка вверх,потом резко вниз, на 12 часов 25-30, сейчас на моменте -

25,2110 .

Непонятно,то ли крупный слив-залив, то ли еще что-то.

Нервы стада оленей, т.е. нас с вами, закупившихся дорогой валютой, напряжены до предела,

будет ли осенний завал курса, и если да,

то не ограничится ли все скромными качелями ? :D

Ясно одно,что ничего не ясно, раньше все было предсказуемо, экономика потихоньку деградировала себе,страна жила только на заемных деньгах, и вектор валют был однозначен.

Поэтому позволю себе повторить, то,что писал несколько десятков страниц назад:

Вопрос - сбудутся ли прогнозы насчет витка мирового фин-экономического кризиса.
Если,да,то это будет первый кризис который предсказали массово :)
И в таком случае, гривна спикирует до курса 35 (в относительно короткий период времени).
Это негативный прогноз.

Есть и оптимистический прогноз.
Третий майдан в стране нынешним летом ( полная перезагрузка всей системы госуправления,правда с сохранением олигархо-монопольных основ экономики), основанный , к слову, впервые не на мнении меньшинства населения, а на мнении большинства ( что внушает оптимизм)
реально может стать стартером экономики качественнно совсем иного уровня,
измененных правил игры,
частичного захода инвестиционного капитала в страну,
затыкание дыр в днище экономического кораблика ( таможня, тендеры и еще воз и маленькая тележка всего)
,запуск потребительского спроса и деловой активности,
земельные деньги уже следующим летом
прогнозированное,а не хаотическое сотрудничество с междунар.фин.орг.и т.п.
Курс в таком случае через небольшой осенний отскок до 26, 26 с копейками со временем будет стремиться к 22-23.

Есть и умеренный прогноз. Олигархо-монопольная система остается в целости и сохранности, вопросы военной стабилизации также пока что остаются открытыми ( а это барьер на пути полного мощного притока ПИИ). Поэтому успех изменений будет весьма ограниченным.
А это означает медленную (намного более медленную чем при предыдущих пацанах)
девальвационную направленность.
В таком случае осенью курс подберется к 27, и в обозримом будущем будет стремиться к 28 - 28-50.


П.С. :

МБ уже -25,2037 :shock: :shock: :shock:
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 05 вер, 2019 12:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:53

  zzzzzz написав:
  Rainbow написав:Не знаю як вас, а мене всі ці +- 10/15 коп вже абсолютно не хвилюють, курс коливаєтья, буде ще і вищий і нижчий, тому спокуха 8) :!:


Пока выше 26 не поднимемся это не будет никого волновать, ближе к 27 волнение усилится, в районе 28 будет слышен стук капыт. На отметке 29 пронесется табун оленей :mrgreen:


Неужели думаете так и будет?
Предыдущий опыт ничему не учит?
Чего ж сейчас не слышно стук копыт (ведь какой сладкий курс сейчас)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:54

  Yuri_61 написав:
  zzzzzz написав:
  Rainbow написав:Не знаю як вас, а мене всі ці +- 10/15 коп вже абсолютно не хвилюють, курс коливаєтья, буде ще і вищий і нижчий, тому спокуха 8) :!:


Пока выше 26 не поднимемся это не будет никого волновать, ближе к 27 волнение усилится, в районе 28 будет слышен стук капыт. На отметке 29 пронесется табун оленей :mrgreen:


Неужели думаете так и будет?
Предыдущий опыт ничему не учит?
Чего ж сейчас не слышно стук копыт (ведь какой сладкий курс сейчас)
Живите своим умом!
zzzzzz
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