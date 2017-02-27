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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1975197619771978

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:11

Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15 :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17

Картина маслом!

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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17

  asti написав:Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15 :)

Ну все, теперь с подругой можно на Мальдивы :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Пока выше 26 не поднимемся это не будет никого волновать, ближе к 27 волнение усилится, в районе 28 будет слышен стук капыт. На отметке 29 пронесется табун оленей

Не хочу Вас огорчать но мощный стук копыт оленей будет греметь уже при 27...
И это будут те олени которые по 26,0-26,5 покупали ... понесут сливать хоть в какой то + )))) :twisted:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21

  zzzzzz написав:
  asti написав:Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15 :)
Ну все, теперь с подругой можно на Мальдивы :mrgreen:
на подругу придется ещё подсбросить пА'15 но жаба давит - тоже подруга! :mrgreen:
Нет - сестра!! :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Вопрос - сбудутся ли прогнозы насчет витка мирового фин-экономического кризиса.Если,да,то это будет первый кризис который предсказали массово И в таком случае, гривна спикирует до курса 35 (в относительно короткий период времени).

На каких расчетах основывается Ваша цифра в 35? Или снова "ляп, мокрыми трусами об асфальт"
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:00

Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:05

  zzzzzz написав:Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%

Предсказуемо
antey1969
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