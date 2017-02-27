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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:11
Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17
asti написав:
Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15
Ну все, теперь с подругой можно на Мальдивы
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:18
zzzzzz написав:
Пока выше 26 не поднимемся это не будет никого волновать, ближе к 27 волнение усилится, в районе 28 будет слышен стук капыт. На отметке 29 пронесется табун оленей
Не хочу Вас огорчать но мощный стук копыт оленей будет греметь уже при 27...
И это будут те олени которые по 26,0-26,5 покупали ... понесут сливать хоть в какой то + ))))
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Investor_33
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21
на подругу придется ещё подсбросить пА'15 но жаба давит - тоже подруга!
Нет - сестра!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21
Автор77 написав:
Вопрос - сбудутся ли прогнозы насчет витка мирового фин-экономического кризиса.Если,да,то это будет первый кризис который предсказали массово И в таком случае, гривна спикирует до курса 35 (в относительно короткий период времени).
На каких расчетах основывается Ваша цифра в 35? Или снова "ляп, мокрыми трусами об асфальт"
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Investor_33
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:00
Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:05
zzzzzz написав:
Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%
Предсказуемо
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antey1969
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