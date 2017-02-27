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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:11
Спасибо TAS2U - yспел скинуть трешку пА 25,29, уже светит '15
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17
Картина маслом!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:17
Ну все, теперь с подругой можно на Мальдивы
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не хочу Вас огорчать но мощный стук копыт оленей будет греметь уже при 27...
И это будут те олени которые по 26,0-26,5 покупали ... понесут сливать хоть в какой то + ))))
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21
на подругу придется ещё подсбросить пА'15 но жаба давит - тоже подруга!
Нет - сестра!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На каких расчетах основывается Ваша цифра в 35? Или снова "ляп, мокрыми трусами об асфальт"
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:00
Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:05
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:48
Я бы так не сказал,после всех разговоров,что надо запускать кредитование и 12% это тот максимум-ориентир по которому должны уже выдаваться тёпленькие кредиты всем желающим,то сегодня надо было снижать на 2% минимум.
Так что НБУ в этом вопросе повёл себя не как мужик,взявший под козырёк от правительства,а хитрая слабовольная лиса,мол сковырнёте нас,а потом уже хоть горите,хоть тоните,хоть подставляйтесь под цунами)))
Прямо таки тоска печаль на валютном рынке,один друг дафны Юрик1861 радует откровениями,а ещё больше удивляют благодарные слушатели,которые очень бодро принимаются опровергать фонтанируемый ольгинский бред
Так что в бюджете запишут?
Минималка 5500,пенсия 2500,а курс,там же должен быть курс для расчётов???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 05 вер, 2019 14:54
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............05.09.2019............06.09.2019
дата розрахунку...........04.09.2019............05.09.2019
Долар США..................2526,3457.............2531,0639
После полудня гривна отыграла 3 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Рано набрав обороты, за час прибавили еще 4 копейки и остановились. Постояв около часа на месте, развернулись и пошли вниз. Устойчивое снижение продолжалось до 13, за это время успели опуститься на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. После перерыва на обед опустились еще на 4 копейки, а потом на копейку отскочили. Активная фаза торгов снова продолжалась достаточно долго, во второй половине дня обороты оставались приличными.
Обращает на себя внимание некоторая схожесть графика курса и графика индекса доллара после полудня. Курс евро к гривне вырос.
Этот день в истории:
2017 - 2595.42 (-64)
2018 - 2841.15 (-310)
2016 - 2678.70
2015 - 2194.27
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