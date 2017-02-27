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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1976197719781979

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 324
вище 25.65
48%
157
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
22%
72
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:01

  zzzzzz написав:Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%


вот почему с 26.35 ушли на 26.2, ну ничего :P
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривна выросла сегодня к долару,но упала к евро.

Причина - белобрысого британского клоуна Джонсона немного щелкнули по носу соплеменники-парламентарии.

В пятницу -свое слово должна сказать еще палата лордов.
Если и они дадут щелчка Борису Джонсону,то евро от минимумов 1.093 еще денек назад, к 1-107 сегодня, вполне может улететь к 1-12 с копейками, с соответствующими последствиями для гривна-евро.

Фунт-евро идут в тесной упряжке,по мере хотя бы не разрешения,но откладывания проблемы на конец зимы, рост евро осенью-зимой к 1-15 вполне вероятен, а это уже серьезные деньги, для того

чтобы "зашортить" гривну к евро и
захомячить на новый айфон к новому году :) ,

в случае успеха конечно,надо следить за британскими новостями всю осень и соответственно реагировать в паре гривна-евро, а то с долара как с козла молока пока что.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:54

  KOKS написав:
  zzzzzz написав:Нацбанк принял решение уменьшить учетную ставку с нынешних 17% до 16,5%


вот почему с 26.35 ушли на 26.2, ну ничего :P

так должно быть наоборот!
чем меньше ставка, тем дешевле деньги.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:00

  Yuri_61 написав:Неужели думаете так и будет?
Предыдущий опыт ничему не учит?
Чего ж сейчас не слышно стук копыт (ведь какой сладкий курс сейчас)

люди всегда покупают на хаях. а сейчас - лаи.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Регулярно користуюсь депозитами з середини нульових, та 20% пам'ятаю тільки в 2012-2013 в дельті. Хто і де вам такі відсотки давав?..


А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки, то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:30

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Дельта перед смертю по 26 давала гривню
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:36

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 62 146,68(57 257 + 4 890,02(- 788,08)) млн.
Овернайти дебет 15% - 18 390(13 849 + 4 541(+ 150)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(- 0,01)) млн.

Загальна ліквідність 62 146,68 + 18 390 - 0 = 80 536,68(71 106 + 9 430,68(− 638,09)) млн. гривень.

НБУ вчора на МБ не виходив. Автономні чинники додали аж + 9 831 млн. грн. Сьогодні додали трохи готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 497 млн. грн. А ось що, окрім виплат по ОВДП ще лив Мінфін, що ліквідності додали аж на + 10 337 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, то є питання :!:

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65808,42(65720,22) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2482,94.

Зміни ліквідності ВЕЛИЧЕЗНІ! Сьогодні рекорд за обсягом загальної ліквідності цього року! Ліквідності достатньо для росту курсу. Цікаво, хто з васалів сьогодні МБ заливав? Адже були всі передумови для росту!

Та не дивлячись на, як на мене, сплановану залівку долрів на МБ, останній таки виріс на + 5,06(- 4,5) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,3106(25,26) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65808,42 млн. грн., підросло на 13,62%(13,47%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили знову більше на суму 146(83,2) млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Та, саме цікаве завтра.
Скільки НБУ залучить на двотижневі сертифікати на аукціоні з регулювання ліквідності? Нова ставка - 16,5%. Відомо, що банки повернуть 25 397 млн. грн. на додаток до пікової поточної ліквідності :!:

PPPS
Може хто володіє знанням поточних залишків золотовалютних запасів :?:

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:54

А что это так на внешке все позеленело, Трамп опять в Твиттере что-то написал ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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