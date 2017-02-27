вот почему с 26.35 ушли на 26.2, ну ничего
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:01
вот почему с 26.35 ушли на 26.2, ну ничего
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гривна выросла сегодня к долару,но упала к евро.
Причина - белобрысого британского клоуна Джонсона немного щелкнули по носу соплеменники-парламентарии.
В пятницу -свое слово должна сказать еще палата лордов.
Если и они дадут щелчка Борису Джонсону,то евро от минимумов 1.093 еще денек назад, к 1-107 сегодня, вполне может улететь к 1-12 с копейками, с соответствующими последствиями для гривна-евро.
Фунт-евро идут в тесной упряжке,по мере хотя бы не разрешения,но откладывания проблемы на конец зимы, рост евро осенью-зимой к 1-15 вполне вероятен, а это уже серьезные деньги, для того
чтобы "зашортить" гривну к евро и
захомячить на новый айфон к новому году ,
в случае успеха конечно,надо следить за британскими новостями всю осень и соответственно реагировать в паре гривна-евро, а то с долара как с козла молока пока что.
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:54
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:00
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я не знаходжу банка який би мені не давав такі % - глянув у архіви за 2009 і подальші роки, то понад 20 % імексбанк, приват, хрещатик, ваб, ін. дочки (форум, агріколь, ідея), київ. русь, потім михайлівський. Причому в багатьох випадках було ближче до 30 %. Найдовше високі % протримав приват, також якщо враховувати щомісячну виплату та полуничку, то чистими 27 % річних ще три роки взад виходило.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:30
Ой+
Дельта перед смертю по 26 давала гривню
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:36
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 62 146,68(57 257 + 4 890,02(- 788,08)) млн.
Овернайти дебет 15% - 18 390(13 849 + 4 541(+ 150)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 + 0(- 0,01)) млн.
Загальна ліквідність 62 146,68 + 18 390 - 0 = 80 536,68(71 106 + 9 430,68(− 638,09)) млн. гривень.
НБУ вчора на МБ не виходив. Автономні чинники додали аж + 9 831 млн. грн. Сьогодні додали трохи готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 497 млн. грн. А ось що, окрім виплат по ОВДП ще лив Мінфін, що ліквідності додали аж на + 10 337 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, то є питання
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65808,42(65720,22) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи підросла.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2482,94.
Зміни ліквідності ВЕЛИЧЕЗНІ! Сьогодні рекорд за обсягом загальної ліквідності цього року! Ліквідності достатньо для росту курсу. Цікаво, хто з васалів сьогодні МБ заливав? Адже були всі передумови для росту!
Та не дивлячись на, як на мене, сплановану залівку долярів на МБ, останній таки виріс на + 5,06(- 4,5) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,3106(25,26) грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65808,42 млн. грн., підросло на 13,62%(13,47%).
ВО
PS
Сьогодні ПДВ налили знову більше на суму 146(83,2) млн гривень.
PPS
Та, саме цікаве завтра.
Скільки НБУ залучить на двотижневі сертифікати на аукціоні з регулювання ліквідності? Нова ставка - 16,5%. Відомо, що банки повернуть 25 397 млн. грн. на додаток до пікової поточної ліквідності
PPPS
Може хто володіє знанням поточних залишків золотовалютних запасів
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 05 вер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:54
А что это так на внешке все позеленело, Трамп опять в Твиттере что-то написал ?)
Живите своим умом!
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:03
Ні, навпаки! Це китайці Трампа в перемовинах прокинули!
Та загалом, до завтрашніх Перлойсів готуються.
Можуть затримати зниження ставки.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:17
Ждем очередного рынкотрясущего заявления Трампа
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